POUR LA DESTRUCTION DU STOCK RESTANT DES MINES ANTIPERSONNEL L'Algérie reçoit les félicitations de l'UE

Par Hocine NEFFAH -

L'Algérie a mis fin à la présence des mines antipersonnel sur son territoire

Ainsi, l'Algérie montre la voie aux autres pays qui s'acharnent non seulement à utiliser ces mines, mais à en fabriquer davantage et les stocker pour cultiver la logique belliciste dans le monde.

La délégation de l'Union européenne vient de féliciter l'Algérie pour son travail exemplaire par rapport à l'application de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel.

L'Union européenne considère l'Algérie comme un exemple qui n'est pas des moindres dans ce domaine. D'ailleurs, le communiqué de la délégation relève cette prouesse en soulignant que «la Délégation de l'Union européenne souhaite féliciter la République algérienne démocratique et populaire pour la destruction du stock restant de mines antipersonnel détenu par l'Armée nationale populaire, conformément aux obligations de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, dite Convention d'Ottawa», précise le communiqué.

Le communiqué de la délégation de l'Union européenne est venu corroborer l'action des autorités algériennes qui ont opté pour la destruction du dernier stock des mines antipersonnel par l'ANP, lors d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'ANP Ahmed Gaïd Salah, qui s'est déroulée depuis une semaine à Hassi Bahbah dans la wilaya de Djelfa. Cette opération a vu la destruction d'un stock qui avoisine les 5 970 mines antipersonnel, cette opération a vu aussi la participation du corps diplomatique accrédité à Alger, et pour la première fois, la société civile a été bel et bien conviée à cet événement important, voire historique pour le pays. L'Union européenne s'est dit satisfaite et solidaire avec l'Algérie qui consacre un effort important dans la destruction des mines antipersonnel. Dans ce sens, la délégation de l'UE indique que «l'Algérie devient ainsi un pays exempt de mines antipersonnel et montre la voie aux pays ayant encore des mines sur leur territoire. L'Union européenne est solidaire de cet effort et reste engagée pour atteindre un monde exempt de mines antipersonnel», souligne la délégation de l'Union européenne. L'UE reconnaît que beaucoup de pays n'arrivent pas à juguler cette question délicate et difficile, surtout que si on se réfère à l'Algérie, il s'agit des mines antipersonnel héritées de la période de la guerre de Libération nation c'est-à-dire durant la période de la colonisation française. Pour rappel, cette opération de destruction du stock des mines antipersonnel en Algérie s'inspire de la convention ratifiée par le pays, qui a été adoptée à Oslo le 18 septembre 1997, cette convention est entrée en vigueur le 1er mars 1999.

L'Algérie non seulement a ratifié cette convention, mais elle a mis fin à la présence des mines antipersonnel sur son territoire national. Il s'agit d'une oeuvre qui a suscité l'émerveillement des Etats et des organisations internationales, beaucoup de pays, surtout ceux qui se targuent d'être les pionniers dans la consécration de la culture de la paix dans le monde, à l'image des USA qui n'ont pas ratifié cette convention et ils persistent dans la fabrication et l'utilisation des mines antipersonnel partout dans le monde.

L'Algérie, à travers cette opération qui consistait à se débarrasser de l'héritage du colonialisme français en détruisant le dernier lot de mines antipersonnel, montre la voie aux autres pays qui s'acharnent non seulement à utiliser ces mines, mais à en fabriquer davantage et les stocker pour cultiver la logique belliciste dans le monde. L'Algérie a payé un lourd tribu en optant pour la destruction des mines antipersonnel, des milliers de civils et de militaires ont payé de leur vie la présence néfaste de ces mines antipersonnel depuis l'indépendance du pays à nos jours.

Cette funeste parenthèse vient d'être fermée grâce aux efforts déployés par les autorités du pays et l'ANP. Cette opération qui fait des émules et donne l'exemple n'est qu'un pas de plus de l'Algérie qui montre encore une fois que le respect des conventions internationales s'inscrit dans sa doctrine diplomatique depuis l'indépendance. L'Algérie, pour ainsi dire, reproduit la position de l'Union européenne «est un exemple à suivre»!!