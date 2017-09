GAÏD SALAH À PARTIR D'ORAN "L'ANP relèvera tous les défis"

Par Ikram GHIOUA -

Le chef d'état-major met l'accent sur l'importance de ces exercices tactiques effectués à balles réelles.

A l'issue des exercices qu'il a supervisés au niveau du commandement de la 2e Région militaire, le général de corps d'armée a tenu à féliciter les participants pour les «grands efforts consentis tout au long de l'année de préparation au combat 2016-2017, particulièrement lors de la préparation et l'exécution de cet exercice couronné par un total succès, soulignant l'importance majeure de la permanente préparation pour entamer la nouvelle année d'instruction, avec tous ses programmes, en adéquation avec les objectifs escomptés par l'Armée nationale populaire et conformément aux missions assignées», indique un communiqué du MDN, qui souligne que le vice-ministre de la Défense nationale n'a pas manqué de prononcer une allocution en la circonstance dans laquelle il a vanté, «les hauts niveaux atteints jusqu'à aujourd'hui, par l'Armée nationale populaire, dans toutes ses composantes et forces, sur plus d'un échelon». Pour le vice - ministre «ce sont le fruit d'efforts productifs, continus, déterminés et loyaux». Le général de corps d'armée a ajouté «l'efficacité des résultats obtenus est, sans nul doute, le discernement et la compréhension graduelle des impératifs du professionnalisme au sens large, pour lesquels nous avons particulièrement veillé à ce qu'ils soient issus de nos authentiques caractéristiques nationales, de notre ingéniosité, de notre capital de valeurs, de notre histoire nationale et de nos principes immuables enracinés et parfaitement exprimés par notre Glorieuse Révolution de Libération nationale». Dans sa déclaration, le vice-ministre a tenu à souligner que «c'est en s'inspirant de ses valeurs et en préservant leurs principes fondamentaux, que se manifeste l'essence des missions de l'Armée nationale populaire, voire même sa véritable raison d'être, continuer avec détermination et efficience à préserver l'Algérie entièrement, à tout moment, quelles qu'en soient les dimensions des défis ou l'ampleur des enjeux. Ainsi, nous oeuvrons au sein de l'Armée nationale populaire, avec fidélité et grande conscience, et même avec un esprit clairvoyant, pour réunir tous les facteurs du maintien de la qualité des aptitudes opérationnelles des corps de bataille de nos Forces armées, et la consolidation des impératifs de rehaussement de sa disponibilité opérationnelle». Tout en mettant l'accent sur l'importance de ces exercices tactiques effectués à balles réelles, le vice-ministre a conclu que ces résultats s'inscrivent dans leur ensemble dans le cadre de la «concrétisation des objectifs nationaux de nature vitale et stratégique, par égard à notre Armée nationale populaire, envers les grandes missions qu'elle s'est honorée d'accomplir», lesquelles sont considérées, «comme étant une immense fierté, dont elle fait le serment de mener à bien, par loyauté à sa Patrie et à son peuple». Le général de corps d'armée a affirmé que «l'Armée nationale populaire dispose d'hommes capables de relever les défis, quelles qu'en soient les formes, dont l'éradication du fléau du terrorisme ou ce qu'il en reste, et de ce qui en découle en termes de contrebande et de criminalité organisée».