JOURNALISTE DE TALENT Slimane Benaziez nous quitte

Notre ami et confrère Slimane Benaziez est décédé lundi 25 septembre 2017. Il a été inhumé hier au cimetière de Garidi (Kouba - Alger) en présence du ministre de la Communication, de responsables de journaux publics et privés et de nombreux confrères et collègues. Avec la disparition de Slimane Benaziez, l'Algérie perd l'un des pionniers de la presse nationale dont le parcours professionnel est jalonné de hauts faits. En tant que journaliste, Benaziez a fait les beaux jours de plusieurs titres nationaux, dont le prestigieux «Algérie-Actualité», «El Moudjahid», avec tant d'autres journalistes dont certains ne sont plus de ce monde. Avec lui, sont partis Noureddine Nait Mazi, Lys Hamdani, Kheireddine Ameyar, Djamel Benzaghou, Halim Mokdad, Mohamed Mansouri et tant d'autres. Tout une équipe de journalistes talentueux, véritable trésor journalistique. Slimane Benaziez, cadre à l'enseignement supérieur avait rejoint l'équipe du Haut Commissariat à la recherche (ex-Cstn) pour diriger une revue scientifique et partager les rêves fous des jeunes équipes technologues à percer dans des domaines dédiés. «La vie est courte», dit-on dans la profession et Slimane faisait sienne cette vérité. Par amour et croyance profonde à la profession, il avait le grand plaisir de mettre sous sa férule des dizaines de jeunes journalistes fraîchement diplômés des universités. Raison pour laquelle il réintégrera le secteur de l'enseignement supérieur, mais cette fois pour enseigner le journalisme à l'université de Bouzaréah. Avec un dévouement inégalé, le défunt était un serviteur du métier de la presse nationale.

Les gens qui l'ont côtoyé disent de lui que c'était quelqu'un qui a toujours payé de sa personne, toujours prêt à aider, généreux, humble et modeste à la fois. Homme affable et journaliste de talent au service de sa patrie, le défunt a toujours exprimé ses opinions et ses idées dans le respect des valeurs justes et de la dignité d'autrui. Alors que le paysage médiatique subissait des transformations profondes avec la généralisation des technologies de l'information et de la communication, Benaziez se lançait dans des sillons de notre patrimoine, dont il effectuait des toilettages historiques. Ainsi, il a animé plusieurs conférences à l'université de Béjaïa, notamment sur l'apport de Malek Bennabi «aux sciences humaines et sociales», ainsi qu'à El Moudjahid à propos de l'Emir Abdelkader.

Slimane, nous ne t'oublierons jamais. Repose en paix. Que Dieu t'accorde sa Sainte Miséricorde.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»