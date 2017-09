BOUIRA 1 673 caméras de surveillance seront installées

les caméras, un moyen de lutte contre le banditisme sous toutes ses formes

En plus de préserver les biens et les personnes, garante de l'ordre et de la sécurité, la police est d'abord un outil au service du citoyen. Son travail ne peut être positif qu'avec l'adhésion de tous.

Avant de passer en revue le bilan des activités des différents services pour la période allant du 1er juin à ce jour, le chef de sûreté de la wilaya de Bouira a, lors d'un point de presse, rappelé les missions de son département. «Grâce à la gestion raisonnable de notre direction nationale et en application de ses directives, nous avons engagé un vaste chantier pour faire sortir notre police d'une définition classique d'organe répressif à une police au service du citoyen et du pays. En plus de préserver les biens et les personnes, garante de l'ordre et de la sécurité, la police est d'abord un outil au service du citoyen. Son travail ne peut être positif qu'avec l'adhésion de tous» dira entre autres le premier policier de Bouira.

La police, dont la principale mission demeure la sécurité des biens et des personnes s'est scindée en trois grandes entités. La police administrative ou plus globalement le corps de police est l'outil préventif présent partout. La police judiciaire plus répressive à l'égard des criminels et outil d'exécution des décisions du pouvoir judiciaire. Il y a encore la police technique qui est, en fait, une conséquence logique engendrée par le développement et l'arrivée sur le terrain de nouvelles techniques de communication. Les avancées de la police ne sont un secret pour personne. A la question de savoir pourquoi certains repris de justice, arrêtés suite à des plaintes, sont relâchés dans la nature sans aucune inquiétude, le chef de sûreté de la wilaya de Bouira, en présence de ses collaborateurs chefs des services, est catégorique: «La police est là pour rassembler les preuves, mener les investigations, dresser les rapports à charge ou à décharge, arrêter les impliqués et les présenter devant la juridiction compétente. La police ne garde même pas un dossier à son niveau, tout est transmis au parquet qui reste l'unique compétence en mesure d'écrouer ou de libérer le prévenu.»

Revenant sur le cas du jeune Moulay disparu depuis maintenant deux années, le contrôleur, directeur de la sûreté de Bouira déplore un manque d'aide des parents qui ont caché beaucoup de choses aux enquêteurs. «Cet enfant avait des contacts avec des personnes des deux sexes plus âgées que lui et à travers plusieurs régions du pays. L'enquête qui est entre les mains de la justice continue et nous espérons dénouer cette énigme», conclura le chef de sûreté. S'agissant de la modernisation, la sûreté de la wilaya de Bouira envisage l'ouverture incessamment de deux sûretés urbaines au niveau de la nouvelle Zhun Belmahdi et une autre à Ras Bouira.

Les services de police ont acquis aussi des véhicules (Lapi) équipés destinés au contrôle des voitures en pleine circulation. 503 points de surveillance sont retenus pour l'installation de 1673 caméras qui seront reliées à un centre de commande au niveau du chef-lieu de wilaya «ces caméras sont d'abord un outil préventif qui permettra toujours une intervention rapide de nos éléments en cas de besoin; elles ne sont pas un moyen de surveiller les personnes», précisera le responsable du dossier qui en est à ses dernières retouches.

La parole sera ensuite cédée au chef de la cellule communication qui donnera le bilan des activités pour la saison estivale et la rentrée sociale. Comme chacun le sait, l'été cette année a été caractérisé par plusieurs faits.

Le Ramadhan, les examens de fin d'année, le méga défilé du 5 Juillet, la récente distribution des logements sociaux, des occasions qui ont nécessité la mobilisation de l'ensemble des services de police à travers la wilaya. D'emblée, le premier policier de Bouira s'est félicité des résultats et de l'efficacité dont ont fait preuve les différents départements de sa direction. La section police judiciaire chargée de la lutte contre le banditisme sous toutes ses formes, le service de la réglementation et de la gestion de la voie publique, la section d'intervention et de préservation de l'ordre public, ont chacune fait un travail remarquable dans cette mission de préservation des biens et des personnes.

Ladite mission, les services de la sûreté de Bouira ont réalisé des opérations d'escorte, des transferts de personnes en situation irrégulière sur le territoire national en plus des missions de transferts de produits hautement sensibles et convois des fonds... «Ces succès ne doivent pas nous amener à dormir sur nos lauriers, mais sont un facteur motivant pour d'autres résultats plus probants», constatera le chef de sûreté de wilaya dans sa conférence. Parce que Bouira reste une wilaya de transit et un point de passage vers sept autres wilayas du pays, elle est considérée comme un centre de passage pour les stupéfiants, les responsables locaux ayant annoncé des mesures draconiennes pour faire de Bouira un rempart à ces passages. «Le travail est collectif avec les autres institutions de la République. Notre détermination et celle des responsables au niveau central sont totales pour multiplier les efforts afin de démanteler des réseaux qui, quelquefois, convoient des produits interdits depuis l'ouest du pays vers l'est.»

Les accidents de la route et les conséquences qui en découlent sont aussi une autre priorité des services de police. Pour l'été 2017, 739 affaires dont 524 résolues ont été traitées par la sûreté de la wilaya de Bouira. 357 atteintes aux biens, six affaires de moeurs, 26 affaires d'atteinte à l'économie, 51 affaires d'atteinte à la chose publique, sept cybercrimes, 33 affaires de stupéfiants ont été traitées par les policiers de Bouira.

Sur le plan social et en application du concept de police de proximité, les services de la wilaya de Bouira ont mené plusieurs actions en direction des passagers et usagers de la route au mois de Ramadhan et organisé deux opérations d'abattage des animaux errants, un danger permanent aux enfants.

Le chargé de communication de la Sûreté nationale présent à la conférence a rendu un hommage aux hommes et femmes qui, au quotidien, militent pour la quiétude

du citoyen.