ELECTIONS LOCALES À BÉJAÏA 286 listes en course

Les indépendants risquent de surprendre une nouvelle fois

Presque tous les postulants qui ont retiré les formulaires au niveau de la wilaya ont réussi, malgré les obstacles des parrainages et des candidatures.

Les services de la direction de la réglementation et de l'administration générale de la wilaya de Béjaïa ont réceptionné quelque 272 listes de candidats postulants pour la prise du pouvoir local au niveau des Assemblées populaires communales et de wilaya. Sur les 272 listes, 33 d'entre elles relèvent des candidatures indépendantes pour les communales alors que pour l'Assemblée populaire de wilaya (APW) on compte deux listes indépendantes sur les 14 listes ayant été déposées à la Drag. En attendant, les résultats officiels, qui interviendront dans une semaine, les 14 listes en lice pour occuper les 43 sièges de l'Assemblée populaire de wilaya, se présentent comme suit. Le Front des forces socialistes a misé sur une jeune cadre, qui a déjà fait ses preuves en matière de gestion d'une collectivité locale pour conduire sa liste à L'APW. Il s'agit du maire sortant de la commune d'Akfadou, Meheni Haddadou. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a opté, quant à lui, pour l'avocat Djamel Benyoub, élu sortant de la même Assemblée. L'Alliance nationale républicaine (ANR) avec Hamza Latrèche, le Rassemblement national démocratique (RND), propulse Houcine Kerrouche, un vice-président sortant de la même institution. Le Parti des travailleurs (PT) a opté pour Rachid Bedjaoui. Le Front de Libération nationale (FLN) a choisi Hamid Belhoucine, un cadre en retraite ayant eu a diriger des années durant une entreprise publique. Le Parti socialiste des travailleurs (PST) reconduit son ancien candidat aux législatives, en l'occurrence, Kamel Aïssat, un enseignant universitaire. Le parti d'Amara Benyounès, le MPA, a jeté son dévolu sur Kaci Abdellah, le MSP, qui marque sa présence avec Lyes Boychalli et le MEN avec Amghar Ameur, le Front El Mostakbel avec Alma Toufik et enfin le TAJ de Amar Ghoul, qui s'invite à la course avec Aziz Kherfouche. Ceci concernant les listes partisanes. Pour les listes indépendantes, on relève celle de «Ensemble pour construire l'avenir», qui sera drivée par Zahir Attouche, un universitaire avec au compteur deux mandats à la tête de l'APC de Tibane, l'un sous les couleurs du FFS et l'autre en tant qu'indépendant. La deuxième liste indépendante «Initiative citoyenne» sera conduite par Youbi Abdelhamid. En matière de présentation au niveau des 52 communes, le FFS arrive en tête réussissant à constituer des listes au niveau de 50 communes sur les 52 que compte la wilaya. Arrive ensuite le RND avec 49 listes, le FLN avec 43, le RCD avec 38, le TAJ avec 20 listes, le MPA avec 14 listes, le MEN avec 10, le Front de l'avenir avec cinq, le PT avec trois, le PST avec deux et avec une liste chacun pour les partis Talaie El Houriate, HMS, Mouvement Islah, FBG et FMN. Les 33 listes indépendantes ont été confectionnées à travers 25 communes. Les communes d'El Kseur, Amizour et Tifra arrivent en tête avec trois listes indépendantes chacune, pendant que les communes de Béjaïa, Aokas et Ouzellaguen comptent deux listes chacune. Le reste des listes indépendantes a été enregistré dans 18 communes, à raison d'une par commune. A rappeler que lors des élections locales du 29 novembre 2012, le FFS et le RCD ont beaucoup cédé aux indépendants qui avaient remporté un total de 13 communes, sans pouvoir pour autant siéger à l'APW qui est restée dominée par le FFS, le RCD, le RND et le FLN. Déjà deuxième force lors du précédent scrutin du genre, les indépendants risquent de surprendre une nouvelle fois. Côté partisans, le FFS tentera de reprendre les commandes locales en améliorant son précédent score de 22 APC. Il en est de même pour le RCD, qui ne l'avait emporté que dans sept communes. Le FLN, qui n'avait pu obtenir de majorité que dans cinq communes, dont celle du chef-lieu de la wilaya qu'il commande depuis deux mandats, aura aussi à relever le défi non seulement en se maintenant aux commandes de l'APC de Béjaïa mais également en augmentant son résultat dans les autres communes