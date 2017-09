APRÈS LE PRÉSIDENT DU MALI, AL SERRAJ REND HOMMAGE AU RÔLE DE L'ALGÉRIE "L'ONU est le réceptacle de toutes les initiatives"

Par Chaabane BENSACI -

Pour le président du Conseil présidentiel du gouvernement libyen d'union nationale, Fayez Al Serradj, l'ONU doit être le réceptacle de toutes les initiatives visant à résoudre la crise libyenne. C'est ce message qu'a tenu à exprimer le Premier ministre libyen appuyé par la communauté internationale, en s'adressant à la 72ème session de l'organisation à New York, pour y apporter son soutien à la feuille de route de l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé.

Fayez al Serraj a tenu, au cours de cette intervention très suivie par les pays membres, à «saluer le rôle de l'Algérie et des pays voisins» pour résoudre la crise et il a, dans ce cadre souligné l'importance d'un calendrier pour les étapes futures», tout en tirant profit des expériences passées et en faisant preuve de «rigueur» avec ceux qui entravent l'accord politique et le retour de la stabilité en Libye.

C'est la seconde fois en quarante-huit heures que la diplomatie algérienne se trouve ainsi confortée, après l'hommage que le président du Mali Ibrahim Boubakeur Keita a rendu à l'Algérie dont la médiation soutenue a abouti à l'accord d'Alger.

«L'ONU doit être le réceptacle de toutes les initiatives visant à résoudre la crise libyenne», a soutenu al Serraj, mettant en exergue l'importance de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) pour appuyer les initiatives dans les plus brefs délais, non sans appeler les organisations et autres institutions internationales à s'impliquer davantage pour aider le gouvernement d'union nationale à régler les dossiers des réfugiés, des déplacés et de l'émigration clandestine.

D'ailleurs, le président du Conseil présidentiel issu des accords de décembre 2015 a annoncé qu'il compte organiser une conférence internationale pour la reconstruction en Libye, notamment dans les villes et les régions affectées à des degrés divers par la guerre et les affrontements armés. En passant en revue l'ensemble des défis sécuritaires, politiques et économiques qui se posent à son pays, Al Serraj a mis l'accent sur l'importance de l'accord politique précité, une «pierre angulaire pour le règlement de tous les différends et l'édification des institutions de l'Etat et des structures gouvernementales». De ce fait, le Conseil présidentiel du GNA qu'il préside est une résultante de l'accord et doit être entendu comme un «canal pour la réalisation de l'entente et de la réconciliation nationale globale et une assise pour les fondements de l'Etat inclusif espéré, un Etat réunissant tous les Libyens, sans exception, ni exclusion aucune».

Ce sont là les postulats fondamentaux, sans cesse ressassés par l'Algérie et les autres pays membres du Groupe des pays voisins directement affectés par la situation en Libye, ainsi que par le Comité de haut niveau de l'Union africaine dont la dernière réunion à Brazzaville n'a pas manqué de dénoncer les initiatives contre- productives comme celles d'Abu Dhabi et de Paris où la politique spectacle a supplanté le véritable travail de terrain mené depuis des mois par le chef de la diplomatie algérienne. Celui-ci s'est en effet rendu par deux fois dans la plupart des villes libyennes, à commencer par Tripoli, Benghazi, Misrata et Tobrouk, afin de poursuivre les consultations avec toutes les parties prenantes de la crise, sans exclusive aucune.On sait que le cessez-le-feu soi-disant conclu à Paris a fait long feu, les nombreux groupes armés ne se sentant en aucun cas concernés par ce genre de réunions et les «décisions» qui en résultent. D'où l'importance fondamentale d'un dialogue inclusif qui intègre toutes les parties effectives sur le terrain, que ce soit ces groupes armés, les chefs de tribus, les partis politiques et la société civile.

Les multiples réunions organisées à Alger depuis 2014 ont elles aussi obéi à cette préoccupation constante sans laquelle on ne peut surmonter les différends et mettre un terme à l'état de division et encore moins prétendre resserrer les rangs des Libyens, sans parti pris ni calculs politiques et économiques.