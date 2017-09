Quelques succès allemands en Algérie

Par Mohamed BADAOUI -

Alors qu'elles n'étaient que 95 en 2005, les entreprises allemandes implantées en Algérie sont au nombre de 200. Voici quelques-unes de leurs success stories.

SIEMENS

Présente déjà en 1933, Siemens Algérie est créée en 1964. En 1971, elle construit le premier réseau de télex algérien et, plus tard, la plus grande cimenterie d'Afrique à l'époque à Meftah. En 1988, elle édifie la plus grande centrale électrique d'Algérie. En 2004, Siemens forme un joint-venture avec la Sntf. En parallèle, elle livre une turbine pour la station de compression de gaz naturel dans le champ gazier d'Edjeleh. Une année plus tard, elle réalise une centrale électrique de 489 MW à Berrouaghia et participe à l'installation d'une station de pompage d'eau potable à Taksebt. Elle augmente son capital en 2005 pour devenir SPA. Elle contribue, en 2006, à la réalisation de la première ligne du métro d'Alger.



BASF

De 1963 à 1976, BASF était représentée par un intermédiaire puis par un bureau de liaison. En juin 2000, BASF SPA est fondée suivie de BASF Construction chemicals, sa deuxième entité en Algérie. L'entreprise commercialise près de 8000 produits. Principal partenaire de Saidal, elle tire aussi sa croissance de l'électroménager (l'Algérie est le plus grand producteur de frigos en Afrique du Nord avec plus de 2,5 millions d'unités par an) et du dessalement de l'eau où, avec une production de 2,5 millions de m3 par jour grâce à la technologie osmose inverse, l'Algérie possède la plus grande capacité en Afrique.



HENKEL

Aujourd'hui leader du détergent, Henkel Algérie a été créée en 2000 en partenariat avec l'entreprise publique Enad. La société a ainsi repris les unités de Aïn Témouchent, de Réghaïa puis, en 2002, celle de Chelghoum-Laïd. Depuis, elle n'a pas cessé sa dynamique de croissance avant d'entamer l'exportation de ses produits, notamment en Tunisie. En 2004, elle rachète la totalité des actions de son partenaire et met le pied sur l'accélérateur pour augmenter et diversifier sa production. En moins de dix ans, son chiffre d'affaires a crû de 45%. Henkel est aujourd'hui un acteur industriel majeur qui affiche de grandes ambitions et investit à tour de bras.