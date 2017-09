SOUS-TRAITANCE DANS LES SECTEURS DE L'AUTOMOBILE L'expérience allemande mise à profit

La relance de notre économie dans son segment industrie mécanique reste tributaire du reforcement de l'intégration locale.

«Nous attendons de la partie algérienne plus de communications sur les voies et moyens pour venir investir en Algérie», ont lancé à l'unanimité des hommes d'affaires allemands à l'occasion de la tenue d'une conférence, B2B autour des secteurs de l'automobile avec accès sur la pièce de rechange, organisé, hier, à Alger par la Chambre de commerce et de l'industrie allemande en Algérie (AHK). Ces derniers, invités à prendre la parole après les discours du représentant du ministère de l'Industrie, Abdelkader Rahli et le patron de AHK, Marco Ackermann ont, tour à tour dévoilé qu'ils étaient prêts à investir avec des partenaires locaux «pour peu que le projet connaisse un rythme d'exécution appréciable et non pas traînant dans le temps», a fait remarquer l'un d'eux spécialisé dans la mécanique du métal. Toujours dans ce même ordre d'idées, un autre équipementier allemand versé dans les systèmes d'injection et l'extrusion du plastique a reconnu que le Code algérien de l'investissement est certes attrayant mais «n'empêche que la règle des 49/51% décourage plus d'un», a-t-il confié. Le patron d'un cabinet conseil allemand, s'exprimant au nom d'industriels allemands désireux d'en savoir un peu plus sur le climat des affaires en Algérie, a souligné que ses clients seraient plus encouragés à investir si le ministère de l'Industrie algérienne leur proposait des zones industrielles clés en main «dans le but de vite mettre en marche les installations, car en Allemagne tout se décide vite et s'exécute vite, en matière d'investissement» a-t-il rappelé à l'assistance. Mais c'est surtout le volet formation qui a eu la part du lion lors des débats. Des hommes d'affaires allemands mettant en exergue le fait que le produit industriel est d'une excellente qualité «et pour que celui qui sera fabriqué en Algérie le soit de même, il faudra donner une grande importance au volet formation du personnel technique. Et pour ce faire, il y aura lieu de former en Allemagne des formateurs pour assurer une bonne qualification aux techniciens locaux», a instruit un intervenant. Un autre est revenu sur le sujet de la communication avec le ministère de l'Industrie algérienne qui selon lui «fait grandement défaut». Une carence à faire disparaître, car pour ce dernier «il nous est utile d'être informé sur les potentialités du marché algérien, notamment dans le secteur de la sous-traitance dans l'industrie automobile». Ces avis d'équipementiers de l'industrie mécanique ont, en fait plus qu'interpellé, le représentant du ministère algérien de l'Industrie. Mais ce dernier s'est seulement contenté de leur rappeler que le gouvernement accorde des régimes fiscaux préférentiels, des droits de douanes et de TVA allégés aux investisseurs étrangers en partenariat avec des industriels locaux. «Autant d'avantages qui peuvent vous inciter à venir investir en Algérie», a lancé Rahli aux hommes d'affaires allemands. Soulignons que cette conférence B2B intervient à point nommé dans la mesure où pour selon certains spécialistes, l'Algérie pourrait devenir une véritable plate-forme de l'industrie automobile a condition de développer en parallèle sa propre filière d' équipementier ainsi qu'un réseau de sous- traitance de qualité. Et sur ce point l'expérience allemande peut permettre d'atteindre ces objectifs.