OPPORTUNITÉ D'AFFAIRES ALGÉRO-ALLEMANDE Les Allemands débarquent

Par Mohamed BADAOUI -

la Chambre de commerce d'Alger

Les Algériens sont intéressés par l'expertise allemande pour se développer et les Allemands par l'énergie de l'Algérie et de sa position pour pénétrer l'Afrique.

L'ombre d'Angela Merkel et des élections qu'elle vient de remporter ont plané sur le forum d'affaires organisé avant-hier à Alger conjointement par la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie et l'Euro-Mediterranean-Arab Association (EMA).

On attendait une forte délégation allemande à ce rendez-vous prévu pour mettre en contact des entrepreneurs algériens avec leurs homologues germains, mais ce ne sont que les représentants de ces derniers qui se sont déplacés.

Du côté algérien, l'engouement était grand pour la manifestation. La salle de conférences du Palais consulaire était archicomble comme s'il elle avait abrité un spectacle et non une rencontre économique.

Venus en force pour assister à l'événement, les entrepreneurs nationaux sont repartis quelque peu sur leur faim. Ils espéraient voir de près les capitaines de la plus forte industrie européenne et nouer avec eux des relations business to business (B2B), mais en Allemagne on ne joue pas avec un vote aussi important. Il faudra donc attendre les prochaines occasions.

Toutefois, une quinzaine de firmes allemandes ont dépêché leurs délégués pour sonder le climat et les opportunités d'affaires dans notre pays. «C'est toujours inquiétant pour un businessman d'investir dans un pays nouveau, dit l'un d'eux. Nous ne connaissons pas encore bien l'Algérie, mais nous savons qu'elle peut être attractive. C'est un pays solvable puisqu'il possède des richesses naturelles, en premier lieu les hydrocarbures.»

De grands groupes sont pourtant déjà implantés dans le pays, notamment Siemens, Linde, Henkel et récemment Volkswagen. Ce dernier a d'ailleurs fait le choix d'installer ses usines africaines uniquement en Algérie et en Afrique du Sud; ce qui dénote d'une confiance et d'une stratégie à long terme.

Evidemment, les Allemands ne vont pas opter pour des créneaux saturés tels que l'alimentation ou d'autres secteurs où il ne possèdent pas d'avantages comparatifs. Il savent très bien où leur force réside et où personne ne peut les concurrencer. Ils ne sont même pas inquiets des restrictions des importations algériennes puisqu'ils sont champions toutes catégories dans la machinerie. Et comme l'Algérie a décidé de poursuivre son développement en dépit de la crise qui la frappe, leurs équipements seront toujours les bienvenus.

On sent même chez eux un sorte de préjugé positif envers le pays pour qu'il devienne une porte d'entrée sûre au marché africain. Il n'en demeure pas moins que certaines inquiétudes telles que l'instabilité juridique qui frappe parfois nos institutions a été exprimée à mi-voix par certains participants au forum et sous le sceau de l'anonymat. La loi des 49/51% pose également problème. «Vous savez, 95% des entreprises allemandes sont des PME de type familial. Elles ne sont pas habituées à ce type de restrictions. Mais il y a peut-être une façon de contourner cet obstacle juridique. Si l'associé allemand détient 49% et qu'en face de lui, il y aura non pas un, mais plusieurs actionnaires algériens, l'affaire deviendrait intéressante et il pourra s'engager puisqu'il aura la majorité.»

Comme on le constate, la dynamique est enclenchée. Il reste aux Algériens de s'adapter aux exigences du perfectionnisme allemand et aux Allemands d'insuffler un peu de leur savoir-faire, de leur technologie dans le tissu économique algérien. Dès lors, il n'y a «aucune raison pour que ce partenariat ne soit pas gagnant-gagnant» comme l'a estimé un connaisseur qui a participé aux travaux.