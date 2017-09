Le FFS prend part aux élections locales avec 366 listes

Le Front des forces socialistes (FFS) prendra part aux élections locales du 23 novembre prochain avec 366 listes de candidatures, dont 18 pour le compte des Assemblées populaires de wilayas (APW), a annoncé hier son Premier secrétaire national,Mohamed Hadj Djilani, promettant des «surprises» en faveur du parti, à l'issue du scrutin. Dans une conférence de presse au siège national du parti, Hadj Djilani a fait savoir que le FFS sera présent dans la course au renouvellement des Assemblées populaires communales (APC) dans 29 wilayas avec 348 listes de candidatures et avec 18 autres pour le compte des APW. Marquant un recul quantitatif par rapport aux locales de 2012 où il s'était présenté avec 40 listes pour les APW, à travers le territoire national, le premier responsable du FFS l'a imputé aux dispositions de la loi organique relative aux partis politiques, pénalisant ces derniers et consacrant l'exclusion. Il a fait état des obstacles visant à empêcher la présence du FFS dans certaines circonscriptions, émanant de l'administration et de certains walis et présidents d'APC, entre autres dans des wilayas comme Aïn Defla et Chlef.