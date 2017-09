FLN Levée de boucliers contre Mahdjoub Bedda

Les militants du parti FLN de la wilaya de Médéa sont littéralement remontés contre Mahdjoub Bedda. Ils reprochent à ce dernier de manipuler les listes électorales, et l'accusent du même coup de bafouer l'instruction n°12.

A en croire une missive adressée au SG du FLN dont une copie a été acheminée à notre rédaction, laquelle comporte l'apposition de 21 signataires, Bedda aurait radicalement changé la liste du conseil de wilaya en glissant les noms de ceux qui lui sont affiliés, dont son cousin germain et qui héritent, par son entremise, des 10 premières places. Du coup, est-il signalé, les membres du comité central sont éliminés, notamment le mouhafedh de Kasr el Boukhari, Kahli Abdelkader. La lettre des militants en colère fait cas d'un radical changement que subissent les listes concoctées par les bases militantes de nombreuses communes, à l'instar de Aïn Boucif, Kasr El Boukhari, Boughar, Oum El Djelil, Ouled Antar, Chalala Laâdaoura, Médéa, Berrouaghia, Chahbounia... Aussi, Bedda est-il désigné comme persona non grata dans la commission d'étude des recours. L'on appelle à la recomposition de la liste du conseil de wilaya.