RAPPORT MONDIAL SUR LA COMPÉTITIVITÉ: L'Algérie à la 86e place

L'Algérie occupe la 86e place en matière de compétitivité pour l'année 2017-2018, selon le rapport mondial sur la compétitivité publié par le Forum économique mondial (FEM) sis à Genève. Le rapport est une évaluation annuelle des facteurs favorisant la production, la prospérité et le développement économique dans 137 pays. Le document souligne qu'après une décennie de crise financière mondiale, le secteur des finances reste toujours faible. Par ailleurs, d'autres pays ont réussi à tirer profit de l'innovation, a indiqué le rapport. L'Algérie a avancé d'une place après avoir occupé la 87e place en 2016, indique le rapport qui précise qu'en 2014, 2013 et 2012 elle était classée respectivement 79e, 100e et 110e.

Les critères d'évaluation de l'éducation et de l'enseignement ont contribué à l'amélioration du classement de l'Algérie, notamment en ce qui concerne le taux de scolarisation des enfants (51e place mondiale), le taux d'élèves admis aux centres de formation et au cycle secondaire (47e place mondiale).