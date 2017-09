BOUIRA Les principaux candidats connus

Par Abdenour MERZOUK -

La course aux postes électifs dans les 45 communes de la wilaya et à l'Assemblée populaire de wilaya est officiellement lancée après l'annonce des candidatures. Selon les services de la Drag, 234 personnes ont déposé leurs dossiers. 14 listes postulent aux 39 sièges de l'APW. Les deux partis de l'alliance présidentielle, le FLN et le RND, sont les deux formations présentes dans la totalité des 45 communes. Pour le chef-lieu où les enjeux sont les plus importants, l'ex-parti unique a choisi Guettaf Ahcene, un cadre de l'éducation, mais surtout connu dans les milieux de la presse où il a laissé son empreinte. Le RND de son côté a porté son dévolu sur Larbi Mohamed, candidat qui a déjà brigué deux mandats sous la bannière du FLN avant de rejoindre le Rassemblement. De son côté, le maire sortant, Hakim Eulmi, se représente sous les couleurs du Parti des jeunes. Le score réalisé par ce dernier à l'occasion des législatives du 3 mai passé laisse penser que le jeune candidat a des chances de passer surtout qu'il peut être la solution aux mécontents des deux formations-phares qui opteront pour un vote sanction. Le RCD revient sur la scène locale avec Moussouni, un cadre agricole qui mènera la liste pour la commune de Bouira. Le FFS aussi mise sur un cadre en la personne de Djemai. Pour l'APW, le RND a placé en tête un ex-responsable du RCD, ancien de l'APW en la personne de Boutata. Le FLN reconduit l'actuel président de l'APW Brahim Sadali. Le MPA place l'actuel membre de l'instance Mme Dahmani quand le FFS choisit Chachaou alors que le RCD a confié la bataille au maire actuel de Haizer, Chaâbane Meziane.