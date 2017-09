BÉJAÏA La police aux aguets

Par Arezki SLIMANI -

la police de Béjaïa semble maîtriser la situation sécuritaire dans les cités urbaines. Les détails des opérations menées avec succès sont intéressants dans ce sens.

La situation sécuritaire semble être maîtrisée dans les cités urbaines. Les différentes rapports de la cellule de communication de la sûreté de wilaya l'attestent à bien des égards. Dans un communiqué rendu public, hier, la cellule de communication de la sûreté de wilaya, a fait état de l'arrestation d'un forcené recherché pour plusieurs affaires criminelles.

La police judiciaire de la sûreté de daïra d'El Kseur a, après d'intenses recherches mis la main sur ce présumé criminel. Il s'agit d'un individu répondant aux initiales A.S., âgé de 36 ans et natif d'El Kseur. Poursuivi dans plusieurs affaires criminelles, notamment pour «menaces de mort, violence, dégradation de biens publics et privés, coups et blessures, violence et menace de violence sur ascendants, agression de personnes avec armes blanches, provocations, etc. la police a eu tout le mal du monde à l'arrêter tant sa résistance était forte. «Il a tenté d'abord de fuir avant d'être arrêté à la faveur d'une souricière tendue par les policiers», précise la même source. Présenté par-devant le procureur de la République près le tribunal d'Amizour, «il a été entendu pour des affaires dont il est l'objet d'un mandat d'arrêt avant que le juge n'ordonne sa mise sous mandat de dépôt», ajoute la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Par ailleurs, la police judiciaire de la même sûreté a arrêté un criminel recherché et condamné à la prison ferme par la justice pour des affaires similaires, à savoir «menaces, violence et agression avec arme blanche sur des citoyens, violence sur ascendant, etc.». Il a été mis lui aussi en détention. Au niveau de l'aéroport Soummam-Abane- Ramdane, deux individus ont été interpellés par la police des frontières (PAF) pour détention d'armes prohibées. «La police aux frontières (PAF) de l'aéroport Soummam - Abane-Ramdane de Béjaïa a traité dernièrement deux affaires liées à la détention de matériels prohibés», a-t-on appris, hier, de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Une bombe lacrymogène a été découverte dans les bagages d'un Franco-Algérien, qui s'apprêtait à quitter le territoire national. La deuxième affaire a concerné la saisie d'un fusil de pêche sous-marine par les agents de la PAF. Cette arme a été retrouvée chez une autre binational, âgé de 37 ans. Les deux individus impliqués dans ces affaires ont été arrêtés et transférés au commissariat de la ville puis ils ont été présentés devant les juridictions compétentes pour détention d'armes prohibées.