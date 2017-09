15.000 terroristes ont réintégré la société

Par Ikram GHIOUA -

La Charte pour la paix et la Réconciliation nationale a contribué à l'affaiblissement du terrorisme.

12 ans après sa promulgation, la loi sur la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale est toujours d'actualité. Elle a même pris des proportions internationales pour être un modèle devant permettre d'instaurer la sécurité, comme c'est le cas en Syrie qui affronte aujourd'hui le même phénomène. Beaucoup d'experts l'ont définie comme étant une arme redoutable contre le terrorisme. Aussi bien l'Armée nationale populaire que le Premier ministre ont renouvelé récemment l'appel aux résidus des groupes terroristes encore terrés dans certains maquis de profiter de cette loi et revenir à une vie normale.

Néanmoins, l'application de la Charte n'est pas sans conditions, puisque la lutte antiterroriste se poursuit toujours. L'ANP qui a acquis une expérience incontestable dans ce domaine agit sur la base de renseignements opérationnels pour contrer les terroristes et mener ses opérations. Ce facteur donne des résultats très satisfaisants. Ainsi, tout en poursuivant la lutte contre les criminels, l'ANP, ne manque nullement de saisir l'occasion, tant que c'est possible, pour convaincre les terroristes à déposer les armes. Elle le fait, et le fait très bien avec les dernières redditions enregistrées, notamment au niveau des maquis de Jijel. A ce niveau, ce sont des familles entières qui ont répondu à l'appel renouvelé de l'ANP.

Comme intermédiaires, ce sont les familles des terroristes qui font le premier pas pour qu'ensuite survienne le rôle de l'ANP. Ce qui a permis aux repentis de profiter du processus et mesures de la Carte pour la paix et la Réconciliation nationale sans être inquiétés pas des poursuites judiciaires, cela à l'évidence si ces repentis n'ont pas commis de crimes. L'adoption de cette loi intervenait, il y a 13 ans après les violentes années 1990. L'on compte des dizaines de milliers de personnes entre hommes, femmes, enfants, militaires, gendarmes et policiers assassinés froidement par les terroristes.

Le texte de la Charte prôné par le président de la République Abdelaziz Bouteflika en 2005 devait permettre aux terroristes qui quittaient le maquis et déposaient les armes, d'éviter les poursuites judiciaires. Aujourd'hui, l'objectif est atteint, la paix est revenue et le terrorisme est affaibli. Et en aucun cas, on ne peut parler d'un échec quand on se rend compte que plus de 15 000 terroristes ont réintégré la société. La Charte pour la paix et la Réconciliation nationale qui a contribué à l'affaiblissement du terrorisme reste une loi qui n'a pas satisfait certains, cependant cela paraît comme une évidence, il n'y a pas d'autres alternatives pour mettre fin à un bain de sang qui n'avait que trop duré. Un élément dynamique sur la scène politique qui est toujours de vigueur.

La loi a été un facteur clé pour le retour à la sérénité. Le déclic né de cette loi a permis d'aborder d'autres champs pour le bien de l'Algérie et de s'intéresser au développement économique et social et bien plus encore pour une Algérie qui veut avancer. En un mot, la loi sur la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale a été la base pour un nouveau départ.