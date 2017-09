DANS LA PROPOSITION DE LA LOI DE FINANCES 2018 Le passeport et le permis coûteront plus cher

Par Massiva ZEHRAOUI -

Des discussions ont été engagées hier par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) autour de cette proposition.

L'Etat se prononcera bientôt. Une éventuelle hausse des prix des timbres fiscaux est attendue en 2018. Le gouvernement prévoit des augmentations des taxes dans le cadre de la nouvelle loi de finances. Des discussions ont été engagées, hier, par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) autour de cette proposition. Il est ainsi fort probable, que les passeports, les cartes grises ainsi que les permis de conduire, coûteront plus cher au citoyen à partir de l'année prochaine. On signale par ailleurs que ces augmentations seront significatives et qu'elles concerneront tous les documents dont l'acquisition nécessite l'achat d'un timbre. Cette mesure fait partie de l'une des options que l'Etat compte explorer dans l'optique de trouver de nouvelles sources de revenus pour compenser le déficit enregistré au niveau de la Trésorerie publique. Elle permettra également, explique-t-on, de réduire la dépendance du pays aux hydrocarbures, dont les arrivées ne suffisent plus à couvrir la totalité des besoins de l'Etat. Si cette mesure est entérinée, elle aura un impact direct sur le quotidien des Algériens, dont les bourses ont déjà été fortement fragilisées par la série de mesures adoptées par la loi de finances de l'année 2017. Déjà que les prix des timbres avaient sérieusement augmenté, notamment pour celui du passeport biométrique qui a atteint les 6000 dinars. Sans oublier qu'il faut s'acquitter d'une taxe de 10.000 dinars en cas de perte de ce document. Une taxe concernant principalement les ressortissants régulièrement établis ou se rendant à l'étranger. Il était par ailleurs question de payer le montant de 1000 DA pour le renouvellement d'une carte d'identité biométrique électronique suite à une perte ou à un vol. L'augmentation des prix des timbres viendra donc s'ajouter à celle concernant beaucoup de produits de large consommation. Cette nouvelle loi de finances comme celle de 2017, inclut l'augmentation des prix des carburants. Le tabac surtaxé en janvier dernier par la LF, fait également partie de la liste des produits dont les prix seront revus à la hausse. Rappelons que les tabacs bruns sont passés au début de l'année de 1040 DA à 1240 DA le kilogramme. Il est encore prévu dans cette proposition de loi l'application d'une hausse pour les produits alimentaires importés de l'étranger et considérés comme non indispensables. Le but étant de faire en sorte de diminuer le volume des fuites de devises dans les opérations d'importation informelles. Ce qui permettra par conséquent de réduire la facture d'importation. Ces propositions seront débattues avant d'être portées en Conseil des ministres pour qu'enfin elles soient transférées au niveau du Parlement.