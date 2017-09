IL RÉVÈLE SES PRODUITS À ALGER Panasonic recourt à l'Internet pour la sécurité

Par Salim BENALIA -

Le leader mondial dans le développement et la fabrication de l'électronique et de solutions en matière d'applications résidentielles, révèle ses produits à Alger. Via son partenaire Al Mansour communication Center, il vient de présenter son nouveau système d'interphones vidéo full IP, lequel répond à la demande croissante d'intégration des différents systèmes. Ce nouveau modèle fonctionne avec une vaste gamme d'appareils, notamment des caméras réseaux, des téléphones et des enregistreurs vidéo réseau de dernière génération. Le système, sur lequel peuvent être implémentés jusqu'à 2000 appareils, peut être connecté à l'aide d'un seul câble, ce qui en facilite l'installation tout en réduisant les coûts.

Le système est idéal pour les grands immeubles, car il peut prendre en charge plusieurs sessions simultanément, contrairement aux systèmes d'interphones analogiques existants. Pour les plus grands bâtiments, les systèmes IP représentent en outre, une avancée importante, puisqu'ils peuvent gérer un plus grand nombre de terminaux. Le mode de réception offre également la possibilité de transférer les appels entrant vers la réception, plutôt que vers les logements individuels.

Le système propose par ailleurs des fonctionnalités complètes d'enregistrements de vidéos sonores et d'images fixes. «Notre partenariat avec Panasonic s'inscrit dans notre philosophie de fournir des solutions performantes et rentables qui répondent aux besoins de nos clients en matière d'affaires. Nous sommes convaincus que les standards Ipbx, téléphonie et vidéo interphonie de Panasonic verront le succès escompté sur le marché algérien, car il s'agit de solutions de communication multitâches adaptées aux entreprises de divers secteurs ainsi qu'aux usages domestiques.»