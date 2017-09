AÏN EL BIA (ORAN) Le maire agressé à l'arme blanche

Par Wahib AïT OUAKLI -

La violence n'epargne personne

Les mis en cause, sévissant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sont spécialisés dans le vol des voitures de marques Chevrolet, Hyundai, Accent et Seat.

Le maire de la localité de Aïn El Bia, située à l'est d'Oran, a fait l'objet d'une agression inédite perpétrée à son encontre par un individu lui ayant asséné plusieurs coups de couteau dans plusieurs parties de son corps. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime a été sauvée d'une mort certaine après avoir été suturée dans 30 plaies qui lui ont été causées par le mis en cause, tout en l'envoyant droit sur un lit de l'hôpital d'El Mohguen, localité située dans l'extrême partie est d'Oran en venant de la wilaya de Mostaganem.

L'agresseur a, selon les premiers rapports de l'enquête, agi de telle sorte et cela après avoir sollicité un emploi pour lequel le maire aurait été dans l'impossibilité de répondre. Là, est l'événement phare qui marque la wilaya d'Oran en ce début de fin de semaine, en plus des petits faits divers liés également à la criminalité, phénomène qui ne laisse aucun répit aux policiers des différentes sûretés d'Oran. En effet, les services policiers en charge de la lutte contre la contrebande et la criminalité près la sûreté de la wilaya d'Oran viennent de démanteler un réseau spécialisé dans le vol des voitures. Le groupe est composé de six individus, âgés entre 25 et 55 ans, dont un membre est récidiviste.

Le coup de filet opéré, outre l'arrestation des voleurs, a permis la récupération d'une voiture qui a fait l'objet d'un vol signalé par le propriétaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, les mis en cause, sévissant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sont hautement spécialisés dans une telle forme de criminalité, tout en se spécialisant dans le vol des voitures de marques Chevrolet, Hyundai, Accent et Seat. Pour plus d'un, notamment les spécialistes, aucune portière des voitures de telles marques ne peut leur résister ni encore moins résister à leur propension à sévir sans trop de fracas. Ces petits gangs, finissant souvent par tomber dans les filets policiers, ne se démènent pas trop en introduisant «leurs objets» dans les portières de ces véhicules, tant convoités, en vue de les ouvrir avant de s'installer paisiblement sur leurs sièges, mettre le moteur en marche et prendre la fuite sans susciter le moindre bruit intrigant. Cette nouvelle forme de criminalité constitue l'une des premières priorités faisant l'objet de la traque policière.

D'ailleurs, les bilans des exercices écoulés font dire que le vol des voitures continue, à faire ravage malgré tous les dispositifs policiers mis en place.

Plusieurs descentes policières aboutissent souvent à la récupération des véhicules volés et à l'arrestation de plusieurs individus se constituant en majeure partie en groupe de malfaiteurs hautement spécialisés dans le vol des voitures. Il s'agit là d'un phénomène transfrontalier s'étendant des pays du sud de la Méditerranée jusqu'aux pays maghrébins.

D'ailleurs, la coopération policière nationale et internationale a, à plus d'un titre, été concluante. Combien sont-elles les voitures qui ont été volées à l'étranger et récupérées en Algérie par les policiers algériens après avoir été signalées par la police internationale, Interpol? «Plusieurs cas de cette sorte ont été traités par la police algérienne», a-t-on expliqué.