ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT APRÈS L'ADOPTION DE SON PLAN D'ACTION Ouyahia brandit ses atouts

Par Mohamed BOUFATAH -

Le Premier ministre devant les Sénateurs

Impôt sur la fortune, déficit de la CNR, logements, projets gelés...

Après son adoption par l'APN jeudi dernier, le plan d'action du gouvernement a été adopté hier par le Conseil de la nation par la majorité écrasante des sénateurs.



Institution de l'impôt sur la fortune

Lors de sa réponse aux préoccupations des membres du Conseil de la nation, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé qu'un impôt sur la fortune sera institué dans l'avant-projet de loi de finances 2018. Il a fait savoir que 90% des Algériens ne seront pas concernés par cet impôt. En outre, le gouvernement n'envisage pas d'imposer une taxe pour les Algériens qui se rendent à l'étranger, a-t-il affirmé. Dans ce sillage, il a rappelé que l'Etat avait accordé d' «importants avantages» au secteur du tourisme depuis 2009, citant, entre autres, l'exonération sur une durée de 10 ans de l'IBS ou sur la TAP. Concernant les réalisations enregistrées dans le secteur, il a précisé qu'entre 2011 à juin de l'année en cours, 374 nouveaux hôtels ont été inaugurés avec plus de 32.000 chambres, ajoutant que 582 nouveaux hôtels avec 75.000 lits sont en chantier. Citant d'autres réalisations, il a rappelé l'ouverture d'une Grande école internationale d'hôtellerie et la remise à niveau des hôtels publics.



Remboursements des dettes de la CNR

Il a précisé que «face aux graves difficultés financières du système de retraite, le gouvernement a arrêté des mesures qui seront introduites dans la loi de finances 2018». Parmi ces mesures, il a expliqué qu'après l'adoption de la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit, une ligne spéciale de crédit sera ouverte en faveur de la Caisse nationale des retraites (CNR), autrement dit, «le gouvernement inscrira 500 milliards DA à verser à la Cnas pour lui rembourser une partie des montants qu'elle a prêtés à la CNR».



L'Algérie exportera du carburant très bientôt

L'Algérie importe chaque année pour un milliard de dinars de carburants chaque année, soit un volume de 3,5 millions de tonnes de carburants, d'après Ouyahia. A ce propos, il a fait savoir que 11,5 millions tonnes de carburants sont raffinés en Algérie. Mais avec l'importation de plus de 500.000 véhicules, la consommation a explosé ces dernières années, en atteignant 15.000 de tonnes de carburants annuellement. Mais cela cessera dans quelques années grâce à l'entrée en activité prochaine de plusieurs raffineries, a-t-il avancé. La raffinerie d'Alger sera livrée en décembre 2018 tandis que les travaux de réalisation de la raffinerie de Hassi Messaoud seront entamés en janvier 2018.

En outre, l'appel d'offres pour la raffinerie de Tiaret sera lancé «très bientôt».

Il a aussi indiqué que le projet de loi de finances 2018 prévoira 400 milliards de dinars pour le paiement des créances impayées des entreprises.



Les réserves d'or de 6 milliards de dollars

Les réserves de l'Algérie en or représentent actuellement l'équivalent de plus de 6 milliards de dollars, a -t-il indiqué. Ce montant vient en plus des réserves de changes qui sont de l'ordre de 102 milliards de dollars en septembre en cours, a-t-il ajouté. Evoquant le financement non conventionnel, il a soutenu qu'il n'avait pas de montant à indiquer à ce stade quant au niveau du montant des emprunts que le Trésor contractera auprès de la Banque d'Algérie. Mais ces emprunts, a-t-il avancé, serviront à rembourser les dettes du Trésor et à financer les dépenses d'équipements.



302.000 logements livrés en 2017

La livraison de logements pour toute l'année 2017 doit être de 302.000 unités dont 169.000 jusqu'à fin août 2017, a-t-il indiqué. Selon ses prévisions, le nombre de logements qui seront livrés sur les deux prochaines années sera de 341.000 unités en 2018 et de 353.000 en 2019. Concernant l'habitat rural, 100.000 logements sont livrés en 2017 dont 2000 unités jusqu'à fin août 2017. Quant aux prochaines années, il est prévu la livraison de 114.000 logements ruraux en 2018 et de 120.000 autres en 2019. Il a également indiqué que l'exploitation du gisement de fer de Ghar Djebilat a besoin d'importantes quantités d'eau qu'il faudrait trouver.



Levée du gel sur les projets bloqués

Il a annoncé la levée du gel sur tous les projets de l'Éducation nationale et de la santé, à l'exception des grands CHU.

Les polycliniques, les hôpitaux spécialisés, les équipements médicaux seront relancés, a affirmé Ouyahia en indiquant que l'État avait gelé pour plus de 2000 milliards de dinars de projets, y compris dans les secteurs de l'Éducation nationale, la santé et l'eau. S'agissant du début de péage sur l'autoroute Est-Ouest, il a fait savoir qu' «il viendra un temps où les usagers de l'autoroute Est-Ouest devront payer», a-t-il affirmé.



Main tendue aux partis de l'opposition

Sur le plan politique il a affirmé que le gouvernement «tendra toujours la main» aux partis de l'opposition, soulignant que les portes du Premier ministère «demeurent ouvertes» devant ces partis qui souhaitent un dialogue et un échange. En faisant la comparaison de la situation triste sur le plan économique, sécuritaire de l' Algérie en 1997, marquée notamment pas de nombreux massacres terroristes et le plan de restructuration industriel imposés par le FMI, et l'Algérie de 2017, il a indiqué que le peuple algérien est redevable au président de la République, Abdelaziz Bouteflika.