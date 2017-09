FORMATION DES CADRES DE SONELGAZ Le coup de main américain

Par Bouzid CHALABI -

Renforcer les compétences des cadres à même de contribuer à la croissance continue du secteur énergétique du pays.

Des cadres dirigeants et cadres supérieurs de la Sonelgaz vont bénéficier d'un programme de formation en matière de gestion et de leadership à la faveur d'un accord de subvention passé entre ce groupe public et l'agence américaine pour le commerce et le développement (Ustda).

La convention a été signée mardi dernier à Alger par le P-DG de Sonelgaz, Mohamed Arkab, et le directeur par intérim de l'Ustda, Thomas Hardy rapporte un communiqué du groupe public. Toujours selon cette même source le programme, dont la subvention est d'une valeur de 269 000 dollars, sera dispensé par la compagnie américaine Géneral Electrice (GE), vise à renforcer les compétences des cadres à même de contribuer à la croissance continue du secteur énergétique du pays. On lit aussi que GE a été désignée comme maître d'oeuvre de la réalisation de ce programme de formation, lequel se subdivise en deux sessions organisées chaque année sur une période de quatre ans, et ce, en Algérie et aux Etats-Unis depuis 2014. Il est également mentionné dans le communiqué que lors de la cérémonie de signature de cet accord, le P-DG de Sonelgaz, qui a pris la parole a indiqué que cette formation consacrait la continuité du partenariat en termes de formation entre son groupe et GE. Et à ce titre, il a avancé: «Nous sommes dans une collaboration gagnant-gagnant soutenue par l'échange des expériences, des compétences et du savoir-faire.» De son côté, le directeur par intérim de l'Ustda a relevé qu'un tel accord mettait en relief l'intérêt continu des Etats -Unis pour le renforcement de la coopération avec l'Algérie. Thomas Hardys a indiqué, par ailleurs, que l'Ustda saluait l'opportunité de soutenir le développement professionnel des cadres supérieurs et des cadres dirigeants de Sonelgaz. Et de rappeler dans la foulée «ce n'est pas la première fois que l'Ustda travaille avec Sonelgaz. Notre partenariat remonte à 1998 lorsque nous avons appuyé une étude de faisabilité pour un projet d'électricité Greenfield de 1200 MW». La Sonelgaz rappelle enfin dans son communiqué que dans le cadre de l'accord de subvention conclu entre Sonelgaz et l'Ustda, signé en juin 2014, un montant de 500 000 dollars a été octroyé à Sonelgaz afin de mettre sur pied un programme de formation au management, au leadership et à la conduite des affaires, au profit du personnel du groupe Sonelgaz.



Le P-DG de Sonelgaz en visite de travail dans la wilaya d'Adrar

Le premier responsable du groupe public Sonelgaz, Mohamed Arkab, sera aujourd'hui dans la wilaya d'Adrar où il va effectuer une visite de travail. Selon un communiqué du groupe public, qui rapporte l'information, cette visite d'inspection vient suite aux intempéries qu'a connues cette région dans la nuit du vendredi au samedi 23 septembre 2016 et qui ont provoqué des perturbations sur les réseaux électriques. Le P-DG va, au cours de son déplacement, visiter les différents ouvrages électriques et gaziers de la wilaya et tiendra une séance de travail avec le wali d'Adrar ainsi que les représentants des autorités locales.