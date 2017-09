JIJEL, BEJAIA ET SKIKDA Trois terroristes neutralisés

Un terroriste a été abattu à Jijel et un autre a été «neutralisé» par les forces de l'ANP, tandis qu'un autre s'est rendu hier à Skikda. Suite à une embuscade au niveau de la commune de l'Emir Abdelkader, wilaya de Jijel, a un détachement de l'ANP a abattu, hier matin, un terroriste et saisi un pistolet- mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Un autre détachement a neutralisé jeudi dernier, lors d'une opération de ratissage au niveau de la daïra d'El Kseur, wilaya de Bejaïa, un autre terroriste. Par ailleurs, un terroriste, dénommé Ch. Mohamed dit Yaâkoub, activant depuis 2002 en tant que chef, s'est rendu, hier, matin aux autorités militaires de Skikda/5e Région militaire, en possession d'armes et de munitions.