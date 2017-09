EL KSEUR À BÉJAÏA La Société Générale s'offre une nouvelle agence

Par Arezki SLIMANI -

Dans le cadre de son développement et de sa politique de proximité, Société Générale, une banque privée, vient de renforcer son réseau en allant implanter une nouvelle agence à El Kseur, à 20 km du chef-lieu de la wilaya. La cérémonie d'ouverture a été organisée mercredi dernier en présence de la direction générale, avec à sa tête Eric Vormser, président du directoire du personnel de l'agence et d'invités dont les autorités locales, la presse et certains clients. Première banque privée en Algérie, la Société Générale compte 89 agences sur une trentaine de wilayas sur le territoire national. A la faveur de l'ouverture de cette agence, qui sera dirigée par Samir Ouyahia, la Société Générale «démontre sa volonté de se rapprocher de ses clients afin de leur apporter les solutions dont ils ont besoin dans des conditions plus favorables, plaçant ainsi ces derniers au centre de ses préoccupations», indique un communiqué