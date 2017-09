ÉDUCATION À BÉJAÏA Le Sete manifeste

Par Arezki SLIMANI -

La journée de jeudi n'a pas été de tout repos pour les responsables de la direction de l'éducation de Béjaïa. Outre les nombreuses personnes venues reclamer, le Syndicat d'entreprise des travailleurs de l'éducation, le Sete affilié à l'Ugta s'est invité de manière bruyante pour faire part de son indignation quant au «traitement sélectif réservé aux syndicats de la corporation», exigeant par la même occasion la réfection de tous les procès-verbaux des commissions paritaires, entachés à ses yeux «de malversations». «Nous sommes ici pour exiger d'être traités comme tous les syndicats du secteur», indiquait le secrétaire général du Sete, accusant directement la direction de l'éducation de «travailler avec un seul syndicat qui impose son diktat». Dans la foulée, les syndicalistes du Sete, qui sortaient d'un conseil de wilaya revendiquaient «la révision de tous les procès-verbaux, que nos représentants n'ont pas signé, des commissions paritaires en relation avec les affectations des enseignants». C'est là où se situe l'objet de la tension. Reçu par le secrétaire général de la DE, qui était déjà en réunion avec le syndicat des corps communs, un accord a été trouvé pour une réunion dès lundi prochain. Faute de quoi, le Sete menace de radicaliser sa position. Par ailleurs, les parents d'élèves de l'école primaire Rabhi Ahcen de Tichy ont trois jours durant, fermé l'établissement local, protestant contre les insuffisances en moyens matériels au niveau de cette école. Ils réclament des tables et des chaises, la réparation du portail, la suppression des barres qui servent de clôture et que les écoliers escaladent. De leur côté, les parents d'élèves de l'école primaire Mouzaoui Mohand à Aokas ont décidé de faire revenir leurs enfants à la maison pour protester contre la décision de la nouvelle directrice de libérer les élèves à leur sortie de la cantine entre 12h et 13h. Les parents exigent leur garde dans l'enceinte de l'école.