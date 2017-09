ELLE ACCUEILLE LE FORUM ÉCONOMIQUE AFRO-ARABE EN 2018 Une opportunité qui tombe à pic pour l'Algérie

L'Algérie renoue avec les forums commerciaux et industriels, c'est le signe d'un redéploiement sur le plan économique. C'est le sens à donner à la démarche des pouvoirs publics quant à la diversification économique.

D'ailleurs, le président de la Chambre algérienne du commerce et d'industrie (Caci), Mohamed Laïd Benamor, vient de confirmer cette approche en soulignant «que l'Algérie devrait abriter en 2018 un forum économique afro-arabe pour exposer les diverses et grandes opportunités d'investissement disponibles en Algérie», et d'ajouter que «La Caci, soutenue par l'Etat, prépare un forum économique qui devrait regrouper des hommes d'affaires arabes et africains ainsi que les professionnels de l'économie et du commerce en vue d'exposer les diverses et grandes opportunités d'investissement qu' offre le marché algérien», a-t-il indique à Amman, Mohamed Laid Benamor lors de sa participation au Forum économique arabe.

Il ressort de cet événement que l'Algérie tient à redonner aux investissements à caractères commerciaux et industriels un contenu pragmatique pour en finir avec la crise économique et financière qui frappe le pays après la chute brutale des prix du pétrole. La Caci est chargée de faire connaître le potentiel algérien dans les domaines dont le pays est en mesure d'apporter sa contribution concrète dans la perspective de diversifier son économie à l'image du secteur du tourisme, l'agriculture et les services, et ce, y compris en Afrique. Dans ce sens, Mohamed Laïd Benamor indique que «on cherche dans le cadre du grand projet (la carte économique) les possibilités et mécanismes qui pourraient consolider le partenariat avec les Mondes arabe et africain en matière de petits et moyens projets d'investissements dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et des services afin de construire une forte économie et réduire, par conséquent, la facture d'importation», a-t-il mentionné. C'est une manière d'entreprendre des initiatives pour booster l'économie du pays et relancer le circuit commercial en prônant une stratégie fondée sur une partenariat au niveau africain et dans le Monde arabe.

Le président de la Caci réitère la disponibilité de l'Algérie à faciliter la tâche aux investisseurs arabes et africains pour qu'ils puissent profiter des opportunités dont dispose le pays. Dans ce sillage, Mohamed Laïd Benamor précise que «nous sommes convaincus des possibilités et des opportunités gigantesques qu'offre l'Algérie aux investisseurs arabes dans le cadre des projets ambitieux et des activités économiques réelles, lesquels sont accompagnés par des avantages et des facilités présentés par l'Etat, notre objectif consiste en la diversification de l'économie à travers la production pour passer d'un pays importateur à un pays exportateur», a-t-il noté.

Le forum que l'Algérie organisera en 2018 et qui portera le sceau du «Forum économique afro-arabe», se veut comme un gage pour les hommes d'affaires pour venir investir dans le domaine industriel, commercial et des services. C'est aussi une manière d'enclencher l'amorce d'une relance économique et finir avec la léthargie qui caractérise le climat des affaires en Algérie. De ce fait, les responsables de la chose économique se rendent compte de l'importance d'entamer des partenariats diversifiés et multiples avec plusieurs partenaires dans le monde en général et en Afrique et dans le Monde arabe en particulier.

Ce redéploiement ne peut que mettre le pays dans une posture compétitive susceptible de rompre avec l'approche unilatérale d'une économie mono-exportatrice de pétrole.