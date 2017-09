IL AFFICHE SA POSITION PAR RAPPORT AUX LOCALES Le FFS tient à son consensus national

Par Hocine NEFFAH -

Le FFS s'inscrit dans une perspective nationale visant la sauvegarde de l'Etat national et la consécration de l'Etat de droit comme objectif politique.

Le parti du Front des forces socialistes (FFS), participera avec 348 listes communales au niveau de 29 wilayas sur le territoire national, et 18 listes pour les joutes qui concernent les Assemblées populaires de wilaya en vue des prochaines élections locales du 23 novembre 2017.

Les préparatifs à ce rendez-vous électoral coïncident avec la célébration du FFS du 54e anniversaire de sa création en 1963 par feu Hocine Ait Ahmed et ses compagnons.

Cet événement était l'occasion pour la direction de ce parti d'afficher sa démarche et sa lecture concernant les locales du 23 novembre prochain et le contexte dans lesquelles elles se déroulent.

La direction du FFS explique que les élections locales interviennent dans une atmosphère politique, économique et sociale des plus délétères. Ce constat est appuyé par une prise de position officielle qui souligne que «notre participation dans le processus électoral des locales intervient dans une atmosphère politique qui favorise les forces de l'argent à s'emparer de l'opération électorale et d'user de techniques et de méthodes visant à empêcher les citoyens d'adhérer à la dynamique de participation dans cette opération électorale», indique-t-on. Le Front des forces socialistes considère sa participation comme un instrument de lutte et de militantisme pour faire connaître le programme de leur parti et apporter des éclairages politiques aux citoyens sur les questions brûlantes de l'actualité.

Le FFS se veut fidèle à sa ligne politico-idéologique consistant à allier militantisme politique en luttant contre le phénomène de la dépolitisation de la société qui est en train de gagner du terrain de façon dangereuse, et continuer à travailler pour asseoir les jalons de la construction d'un consensus national global, mais «un véritable consensus», cette démarche que défend le FFS n'exclut aucune partie, y compris le régime.

Dans ce sens, la direction de ce parti et lors de la conférence de presse qui a été animée avant-hier, souligne que «au sein du FFS, nous considérons que les gouvernements qui se sont succédé visent à pérenniser le système, alors que la crise profonde que nous vivons exige de nous, tous, de trouver un consensus national et populaire qui garantirait la continuité de l'Etat à travers la mise en place d'institutions au service de l'Etat de droit, qui consacre le respect des libertés démocratiques, la justice sociale et l'égalité devant la loi, des institutions qui serviront le pays et la société et non pas les clans et les lobbies», précise le dernier communiqué. Le FFS ne s'est jamais placé dans une optique d'opposition prêchant le nihilisme, sa démarche politique a été tout le temps sanctionnée par des critiques qui sont parfois acerbes envers le pouvoir en place sans faire de sa critique politique, un moyen pour cibler le noeud gordien de l'Etat algérien à savoir l'unité nationale et la pérennité des institutions de l'Etat. De ce point de vue, l'approche que développe le FFS, répond à un souci majeur, celui de l'Etat de droit et des libertés démocratiques qui sont considérés comme des points cardinaux dans les principes fondateurs du parti.

L'instance présidentielle du FFS veut maintenir les principes qui ont couronné le parcours du parti depuis sa création à nos jours. C'est ce qui ressort de la déclaration du membre de cette instance, Ali Laskri, à l'occasion de la célébration de 54e anniversaire de la fondation du FFS. Il a indiqué que «le moment n'est plus aux atermoiements et aux calculs politiciens face à la situation très difficile par laquelle passe le pays, le moment est à mettre en place les conditions d'un consensus politique, mais également économico-financier pour pouvoir passer ce cap dangereux», note Ali Laskri, membre de l'instance présidentielle du Ffs.

C'est dire que l'approche expliquée par le FFS s'inscrit dans une perspective nationale visant la sauvegarde de l'Etat national et la consécration de l'Etat de droit comme objectif politique en mesure de dissiper la crise aiguë qui frappe le pays sur le plan économique et financier avec ses retombées sur le plan social.

Le FFS situe l'urgence politique en soulignant que «l'urgence est de jeter les jalons d'un consensus politique et économique, afin d'éviter une aggravation de la situation actuelle du pays», déclare Ali Laskri.

C'est une démarche qui peut se présenter comme une perspective susceptible d'apporter une solution dans le cadre d'un consensus national ouvert sur d'autres aspects de la crise, à l'image de la crise économique qui prend une ampleur gravissime.

Le FFS ne met pas de conditions du genre à faire prévaloir ses choix politiques et idéologiques, bien sûr, il y a des propositions émanant de sa propre lecture de la situation politique nationale, mais en intégrant les dimensions et les variantes en présence sur la scène politique, d'où cette vision de consensus national comme une sortie salvatrice de la crise.

Dans ce sens, le FFS participe aux joutes électorales des locales du 23 novembre prochain avec l'idée de faire de la stratégie politique fondée sur une pédagogie visant à expliquer et vulgariser aux citoyens la nécessité de mettre en avant la revendication politique centrale, à savoir le consensus national.