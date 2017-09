POUR METTRE FIN À LA DÉGRINGOLADE DES PRIX DU PÉTROLE Il y a un an naissait l'accord d'Alger

Par Mohamed TOUATI -

Il a vu le jour le 28 septembre 2016 lors d'un sommet de l'Opep qui s'est tenu en marge du 15ème Forum international de l'énergie.

Plus de deux ans de maturation ont été nécessaires pour que l'initiative algérienne qui avait pour but de mettre fin à la dégringolade des prix du pétrole se concrétise. Cela ne s'est pas fait sur un coup de baguette magique. Il aura fallu tout le savoir-faire de la diplomatie algérienne pour dépasser des différends profonds, ne pas froisser des égo et des susceptibilités à fleur de peau. Il est donc utile de revenir sur sa genèse. Il y a eu dans un premier temps l'espoir suscité par l'accord de Doha qui devait battre en brèche le statu quo imposé par l'Arabie saoudite, chef de file du cartel. Il a été torpillé par Riyadh et Téhéran lors du Sommet des pays producteurs qui s'est tenu le 17 avril 2016 au Qatar.

La haine ancestrale que se vouent le Royaume wahhabite et la République islamique d'Iran a tué dans l'oeuf cette tentative qui consistait à requinquer le baril. Après cet échec cuisant qui aurait dû déboucher sur un gel de la production des pays producteurs, l'offensive diplomatique sans précédent, lancée par l'Algérie et initiée par le chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika, pour sensibiliser les pays producteurs (Opep et non-Opep) à la dégringolade des prix du pétrole allait entrer en scène. Une botte secrète préparée de longue date qui s'y est frayé un passage. Presque par effraction. Cette initiative a eu pour acteur de premier plan le Venezuela. Plus que n'importe quel autre pays producteur, il aura souffert de la chute des cours de l'or noir au point de se retrouver au bord d'une guerre civile.

Les deux pays s'étaient concertés cinq mois, à peine, après le déclenchement de la dégringolade des prix du pétrole, vers la mi-juin 2014. «Nous avons évoqué le marché pétrolier international et réaffirmé notre position à défendre le prix du pétrole», avait déclaré le ministre du Pouvoir populaire pour les Relations extérieures du Venezuela, Rafael Ramirez, au mois de novembre 2014, à Alger, à l'issue d'un entretien avec le chef de l'Etat. Trois hommes ont été chargés d'ouvrir un front diplomatique pour que cet objectif de longue haleine se concrétise. L'ex-Premier ministre Abdelmalek Sellal devait sensibiliser les chefs d'Etat africains à travers des messages que leur avait adressés le président de la République, l'actuel ministre de la Justice, Tayeb Louh, s'est déplacé à Riyadh pour faire fléchir la position du chef de file de l'Opep qui avait opté pour le statu quo alors que les prix du pétrole ne cessaient de plonger. L'actuel ministre de l'Industrie Youcef Yousfi, s'est rendu en Azerbaïdjan, importante puissance pétrolière régionale du Caucase. La toile était tissée. C'était sans compter sur la ténacité de la diplomatie algérienne, de son savoir-faire.