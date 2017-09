RÉVISION ANNUELLE DES LISTES ÉLECTORALES Le pari de l'administration

Par Nadia BENAKLI -

L'opération de révision annuelle des listes électorales débutera demain et se poursuivra jusqu'au 31 octobre prochain.

Elle veut faire preuve de transparence. L'administration va procéder de nouveau à l'assainissement du fichier électoral. L'opération de révision annuelle des listes électorales débutera demain et se poursuivra jusqu'au 31 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé le département de l'intérieur et des collectivités locales dans un communiqué rendu public jeudi soir. Sachant qu'il s'agit d'un enjeu capital de toute élection, le fichier électoral est la revendication soulevée par les partis, notamment ceux de l'opposition. Ces derniers réclament l'accès au fichier électoral, lequel, selon eux, constitue la source de la fraude. Le président de la Haute Instance de surveillance des élections (Hiise), Abdelwahab Derbal, a soutenu le fait que l'assainissement du fichier électoral est essentiel pour garantir la crédibilité du vote. «Il est vital et essentiel d'assainir le fichier électoral algérien», a-t-il plaidé lors d'une rencontre qu'il a tenue avec les représentants des partis politiques mercredi dernier au Mazafran. Selon lui, ça équivaut à la garantie incontestable d'une élection «crédible» et «démocratique». «Toutefois, cette entreprise reste utopique si on n'arrive pas à assainir le fichier de l'état civil», a renchéri le président de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections. Ainsi, dans le souci de garantir la transparence des prochaines élections, l'administration a mené plusieurs opérations de révision des listes électorales. Après celle lancée au courant du mois de septembre, elle procède à la révision annuelle pour éradiquer ceux qui sont doublement inscrits où les personnes décédées. A noter que les listes électorales ont fait déjà l'objet d'une actualisation avant les élections législatives de mai dernier. Lors de cette opération, il a été relevé plus de 287 000 électeurs qui ont été doublement inscrits dans le fichier. Selon le président de la Hiise, plus de 700 000 radiations du fichier électoral national ont été enregistrées. Pour actualiser les données, la révision des listes électorales se fait de manière périodique. Le département de l'intérieur a invité une nouvelle fois tous les citoyens non inscrits sur ces listes âgés de 18 ans révolus le 31 décembre 2017 à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence.

«Les électeurs ayant changé de résidence doivent se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de radiation et d'inscription», précise un communiqué du ministère. La demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre la résidence, explique la même source. Le ministère de l'Intérieur précise, en outre, que les bureaux chargés des élections au niveau des communes sont ouverts tous les jours de la semaine de 9h00 à 16h30 à l'exception du vendredi. Cette opération est la dernière étape de l'architecture électorale avant le rendez-vous des locales prévu pour le 23 novembre prochain. En prévision de cette échéance, l'administration a mobilisé tout son personnel afin d'assurer le bon déroulement de cette élection. A travers cette opération, les pouvoirs publics tentent de mobiliser davantage les citoyens pour se rendre aux urnes. Devant le spectre du boycott qui risque encore de raffler la mise, le gouvernement multiplie ses efforts pour convaincre les citoyens de se rendre aux urnes. Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, avait appelé à une «forte mobilisation» pour assurer la réussite des élections locales, les qualifiant de «rendez-vous important qui contribuera à la consolidation des institutions constitutionnelles et à la consécration de la démocratie».