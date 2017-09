ELLES APPORTENT LEUR ALTERNATIVE À L'ISLAMISME L'offensive cultuelle des zaouïas

Par Saïd BOUCETTA -

La démarche des zaouïas est mue par une réelle volonté de traduire sur le terrain la culture de la Réconciliation nationale

Son entrée en «politique» poursuit le simple objectif de «dépolitiser» la religion pour l'élever au-dessus des polémiques «politiciennes» dont elle est l'otage.

L'Union nationale des zaouïas algériennes qui s'est distinguée récemment par des sorties remarquées pour répondre aux islamistes et à l'association des Ouléma algériens, n'entend pas se limiter à la sphère médiatique. Adeptes du soufisme, et visiblement très attachés à la Réconciliation nationale, dont ils ambitionnent d'en faire une démarche durable et donc pérenne, les cadres de l'Union nationale des zaouïas algériennes veulent donner du sens au soufisme, dont ils se revendiquent. Leur président, qui cumule la même fonction à l'Union mondiale du soufisme, le docteur Mahmoud Omar Chaâlal, a affirmé, jeudi à Mostaganem, l'attachement des soufis algériens à la démarche présidentielle. Mais le docteur Chaâlal ne s'est pas contenté de le dire. Il joint l'acte à la parole et annonce une série d'initiatives, toutes orientées dans le sens de l'enseignement du Coran. D'ailleurs sa présence à Mostaganem poursuit cet objectif, puisqu'il intervenait à la clôture d'une première session d'enseignement du Livre Saint.

Sans être «politique», la démarche des zaouïas est mue par une réelle volonté de traduire sur le terrain la culture de la Réconciliation nationale, à travers une approche assez intéressante dans la pratique de la religion et surtout un rapport au Coran différent de ce que préconisent les tenants de l'islam politique. On aura compris, dans l'attitude de l'Union nationale des zaouïas algériennes, que son entrée en «politique» poursuit le simple objectif de «dépolitiser» la religion pour l'élever au-dessus des polémiques «politiciennes» dont elle est l'otage.

L'ouvrage n'est certes pas de tout repos, mais la volonté y est.

Le premier pas qui s'est déroulé à Mostaganem entre le 21 et le 28 du mois en cours, a permis de regrouper 100 jeunes de plusieurs wilayas du pays. Des enseignants, des cheikhs et des ouléma du pays et de l'étranger ont pris part à ce groupement, autant théologique que scientifique.

Le thème est révélateur de la volonté d'éloigner la religion des sphères politiques. Il a été question de relation entre l'éducation et le Coran. «Trois axes principaux ont été retenus pour cette rencontre abordant, entre autres, l'éducation dans le Coran et les vertus du Coran en psychologie et en éducation sanitaire», lit-on dans le compte rendu résumant cette manifestation théologico-scientifique.

Les soufis qui semblent bien décidés à s'ouvrir à la société, ont donné des cours à la maison de jeunes de la localité de Ouréah, traitant de l'éducation et de la médiation en islam. Un aspect très important, susceptible d'apporter la contradiction aux tenants de l'islam militant. Il a également été question de thérapie par le Coran. Un domaine où les soufis excellent et qui donne à la religion la dimension philosophique, dont les islamistes l'ont dépouillé.

Associée à un discours franchement ouvert sur l'Algérie d'aujourd'hui et parrainé par le président de la République, l'Union des zaouïas entend agir sur la scène sociale et cultuelle.

En ce sens, d'autres sessions d'enseignement du Coran, sont programmées dans plusieurs wilayas du pays, dont Alger, Constantine, Ghardaïa, Adrar et Béjaïa. Si l'on veut donner un sens «politique» à l'action des zaouïas, on pourrait le qualifier d'oeuvre de déradicalisation. En effet, en mettant en avant une vision sereine et généreuse de la religion à l'échelle mondiale, nos zaouïas contribuent à diffuser un message de paix, contredisant les adeptes de la violence au nom de l'islam.