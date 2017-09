L'IMPACT DES NOUVEAUX RAIDS AMÉRICAINS EN LIBYE Daesh joue le va-et-vient

Par Chaabane BENSACI -

La fin de Daesh est imminente

L'Algérie n'a pas ménagé ses efforts, depuis plusieurs mois, comme en témoignent les deux visites, en des délais fort rapprochés, de Abdelkader Messahel dans la plupart des villes libyennes, et un marathon à l'ONU où il a eu une trentaine de réunions et une quarantaine d'entretiens.

Dans un communiqué diffusé jeudi dernier, le commandement de l'Africom a annoncé deux nouvelles frappes en Libye visant des positions supposées de Daesh et tuant plusieurs de ses combattants. Les bombardements ont été effectués mardi dernier, à environ 160 km au sud-est de la ville de Syrte, sur la côte méditerranéenne. Quatre jours plus tôt, le Pentagone avait fait état de premières frappes en Libye depuis l'investiture du président Donald Trump le 20 janvier. Comme en 2016, au plus fort de la bataille pour la reprise de la ville de Syrte, les frappes américaines avaient officiellement cessé quelques jours avant le départ de Barack Obama de la Maison-Blanche. En ce temps-là, les raids avaient concerné la région de Syrte et le bilan était de plus de 80 terroristes éliminés, selon le Pentagone. Pour l'Africom, l'EI ainsi qu'Al Qaïda «profitent de zones non gouvernées en Libye pour établir des sanctuaires destinés à préparer, inspirer et diriger des attentats terroristes, à recruter des combattants terroristes étrangers et à faciliter leurs mouvements, ainsi qu'à lever et à utiliser des fonds pour financer leurs opérations».

De fait, après avoir été chassé de Syrte dont il pensait faire un bastion et une rampe de lancement au Maghreb de la déferlante terroriste, Daesh a mené depuis un an environ une stratégie de réseaux dormants, s'employant à recruter, former et diligenter des éléments pour fomenter des attentats-kamikazes essentiellement en Europe. Profitant de la division qui mine le pays et de l'activisme de plusieurs autres groupes extrémistes dont principalement, Al Qaïda, l'EI cherche à gagner d'autres terres dans les pays voisins où elle oriente des centaines de recrues, que ce soit en Egypte ou en Tunisie.

Lors de sa visite officielle à Tunis le 23 septembre dernier, peu avant de s'envoler pour Rome où l'a convié la ministre italienne de la Défense, le maréchal Haftar a confié au président tunisien Béji Caïd Essebsi les «preuves» de l'étroite corrélation entre les bases de Daesh en Libye et les réseaux dormants en Tunisie, ainsi que d'autres pays voisins.

Les derniers chiffres communiqués par les états-majors français et américain faisaient état de la présence de 3 000 à 5 000 combattants de Daesh dont les bases ne se limitent pas à Syrte mais concernent également Derna et les villes du Sud-Ouest, à la lisière des frontières tunisiennes et algériennes. Des renforts arrivaient jusqu'à une date récente par voie aérienne depuis Istanbul et terrestre depuis la Tunisie et l'Egypte. Mais Daesh a également trouvé une opportunité avec la déferlante des migrants qui traversent la Libye par dizaines de milliers. Moyennant des sommes d'argent ou sous la menace, bon nombre d'entre eux sont embrigadés, entraînés au maniement des armes et des explosifs de gré ou de force comme l'a rapporté le site Middle East Eye. Que l'incorporation soit volontaire ou non, le résultat pour la menace pendante sur les pays voisins est le même. Quand on sait qu'environ 800 000 migrants ont traversé la Libye en 2016, contraignant l'Union européenne à des mesures drastiques, on mesure l'importance du trafic qui s'est développé dans le pays, et dont Daesh tire un profit réel.

Cette donne est inquiétante tant pour l'Europe que pour les pays voisins dont les récentes concertations ont noté l'urgence d'une solution à la crise, sur la base d'un aménagement de l'accord onusien de 2015. L'Algérie n'a pas ménagé ses efforts en ce sens, depuis des mois, comme en témoignent les deux visites, en des délais fort rapprochés, du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel dans la majorité des villes libyennes, y compris Misrata, Benghazi et Derna, et son formidable marathon lors de la 72ème session de l'AG de l'ONU durant laquelle il y a eu pas moins d'une trentaine de réunions et une quarantaine d'entretiens avec ses homologues des pays membres et plusieurs hauts responsables onusiens.

L'urgence commande en effet que soit maîtrisée la question migratoire pour laquelle l'Europe vient de proposer un quota de 30 000 candidats «autorisés» et surtout que les différents protagonistes de la crise parviennent à un accord sur la base d'un dialogue inclusif auquel l'Algérie oeuvre sans relâche, en harmonie avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, l'Union africaine et le Groupe des pays voisins.

Aucune autre solution n'est viable, la preuve étant faite que la présence active sur le terrain peut seule contribuer à résoudre le conflit et barrer la route à l'EI qui a trouvé dans le trafic des migrants une source inespérée de recrutement. La solution préconisée par Alger est donc plus que jamais de rigueur qui consiste à mettre en place un gouvernement d'union nationale reconnu et légitimé que viendra soutenir une armée libyenne suffisamment forte pour contrer la menace terroriste et garantir la souveraineté du pays.