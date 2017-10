APRÈS UNE DISPUTE ENTRE ADULTES À EL HARRACH Un enfant défiguré par une bouteille en verre

Un enfant ne dépassant pas les 11 ans a été défiguré après avoir été violemment frappé au visage avec une bouteille en verre, dans un quartier à El Harrach (Alger) à cause d'une dispute entre voisins. L'auteur de ce geste grave est le propriétaire d'une pizzeria. Cela s'est produit suite à une altercation qui a eu lieu entre deux familles de ce même quartier, qui avaient commencé à se jeter des pierres. Le coupable a ensuite lancé des bouteilles en verre à ses voisins, c'est à ce moment-là que le malheureux est passé par là, et a reçu le projectile en pleine figure. D'après les témoignages, on aurait sommé le propriétaire de la pizzeria d'attendre que l'enfant passe, mais sans succès. Ce coup a occasionné au petit de très graves blessures. L'auteur a tout de suite après ce drame été appréhendé par la police et présenté devant la justice.