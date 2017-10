BATNA Un terroriste arrêté par l'armée

Un terroriste a été arrêté avant-hier, à Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 29 septembre 2017, un terroriste à Batna (5ème RM)», précise la même source.

Par ailleurs et suite à l'opération de qualité qui a permis la neutralisation d'un terroriste dans la commune de l'Emir Abdelkader, wilaya de Jijel (5ème RM), «il a été procédé à l'identification dudit criminel: il s'agit du dangereux terroriste B. Abderrezak, alias Anes, qui avait rallié les groupes terroristes en 1993», ajoute le MDN.

En outre et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP «a arrêté un narcotrafiquant à bord d'un véhicule utilitaire en sa possession

50 kilogrammes de kif traité». D'autres détachements «ont arrêté neuf individus à Biskra (4ème RM) et Tamanrasset (6ème RM) et ont saisi un camion, cinq véhicules tout-terrain, 100 quintaux de fourrage de bétail, (6,75) tonnes de denrées alimentaire, (3,15) tonnes de farine, (400) litres d'essence, (150) litres d'huile de moteurs

et divers objets, tandis qu'un autre détachement de l'ANP et les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Adrar (3ème RM) et El-Oued (4ème RM) 3481 unités de différentes boissons», a conclu le communiqué.