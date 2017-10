EL TARF Démantèlement d'un trafic de pièces archéologiques

Un réseau criminel spécialisé dans le trafic de pièces archéologiques a été démantelé dans la daïra d'El Kala (wilaya d'El Tarf) et plus de 500 pièces de monnaie à valeur archéologique et une statuette ont été récupérés, a indiqué jeudi la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) dans son bilan. Les services de la sûreté de wilaya d'El Tarf ont démantelé un

réseau criminel spécialisé dans le trafic de pièces archéologiques dans la daïra d'El Kala et ses environs et récupéré 550 pièces de monnaie à valeur historique et une statuette remontant à l'ère numide, a précisé la même source. Dans la wilaya d'Alger, les services de la sûreté de wilaya ont arrêté un individu qui s'adonnait au vol dans les résidences universitaires pour étudiants de la capitale et récupéré quatre téléphones portables, un PC portable, un sac noir contenant une chaîne en argent et un chargeur. Une enquête a été ouverte suite à plusieurs plaintes d'étudiants résidant dans la cité universitaire pour garçons qui se sont fait voler des effets personnels dans leurs chambres, notamment des téléphones portables, des PC portables et des sommes d'argent. Le mis en cause a été arrêté à l'entrée principale de la cité universitaire en possession d'un sac contenant des outils qu'il utilisait pour le cambriolage et des objets volés. Dans la wilaya de Tlemcen, la police judiciaire a saisi 1 220 unités de boissons alcoolisées destinées à la vente illicite et récupéré un véhicule utilitaire qui était utilisé pour transporter la marchandise incriminée.