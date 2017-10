DOCTEUR AMINE SEKHRI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE ROCHE ALGÉRIE "Nos innovations sont au service des patients"

Par Ali TIRICHINE -

Des thématiques abordant les dernières avancées scientifiques sur la personnalisation du traitement en oncologie et le rôle des biomarqueurs, ainsi que les nouveautés dans les cancers colorectaux, du sein, de l'ovaire sont au centre de l'intérêt de cette rencontre scientifique. La prise en charge des lymphomes et les études pharmaco-économiques sont aussi discutées lors de ces journées qui entrent dans le cadre de la formation médicale continue.

Le laboratoire Roche compte renforcer sa collaboration avec les experts algériens et internationaux pour le développement de l'oncologie et de l'hématologie en Algérie et ce pour le plus grand bénéfice des patients. «Nous sommes guidés par notre passion pour notre mission, nos équipes oeuvrent chaque jour à mettre nos innovations au service des patients algériens en travaillant étroitement avec les différents acteurs de la santé dans notre pays afin de répondre à leurs besoins et contribuer au développement de la santé en Algérie», a déclaré le docteur Amine Sekhri, directeur général de Roche Algérie. Cet évènement est considéré par les observateurs comme le plus grand en oncologie, organisé par un laboratoire en Algérie et il draine plus de 400 personnes entre oncologues, hématologues, anatomopathologistes et pharmaciens hospitaliers. Roche est le laboratoire leader dans le domaine de la biotechnologie dans le monde. Présent en Algérie depuis 20 ans, Roche a développé des molécules innovantes dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie, de la rhumatologie et des affections du système nerveux central. En Algérie, Roche s'inscrit comme partenaire des professionnels de la santé et des autorités sanitaires dans les projets de santé nationaux tels que le Plan cancer (soutien à la sensibilisation, à la prévention, au dépistage et diagnostic précoce et à la recherche clinique). En février 2016, Roche Algérie a signé, avec le ministère de tutelle un accord de partenariat dans plusieurs domaines dans le cadre du Plan national cancer. A titre d'exemple, le soutien au registre national des cancers et le projet d'accréditation de centres de recherches en cancérologie (Pact). Aussi, Roche offre la possibilité à des centres algériens de participer à ses différents programmes de développement clinique en les incluant dans des études multicentriques internationales. Certaines études ont été récemment consacrées à l'international, à l'image de l'étude Mabrella dont l'Algérie a été le leader sur la région Afrique du Nord avec pas moins de quatre centres et présents au dernier congrès américain d'hématologie à San Francisco.

Roche Algérie est également très impliqué, avec le mouvement associatif, activant dans le segment de la santé de l'amélioration des conditions d'accueil et de prise en charge des patients (aide à l'association El Badr et la maison d'accueil Dar El Ihsen des patients atteints de cancer pendant la durée de leur traitement).