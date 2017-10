LES EUROPÉENS REDOUTENT LA PERSISTANCE DE LA MENACE SÉCURITAIRE La patate chaude de Daesh

Par Ikram GHIOUA -

Rien qu'en 2017, l'Europe a subi 13 attentats terroristes qui ont emporté la vie de dizaines d'innocents parmi la population.

Réunis à Vienne pour une conférence de presse organisée dans le cadre de la présentation d'un rapport relatif à la sécurité et la coopération en Europe, des experts européens partagent un même constat quant à la menace terroriste et redoutent la persistance d'un climat d'insécurité. Pour l'expert allemand, Peter Neumann, «la menace terroriste en Europe est quelque chose qui va continuer à être un défi pendant plusieurs années».

Le conférencier a vu son analyse partagée par le ministre autrichien des Affaires étrangères et président de l'Osce, Sebastian Kurz. De même cet expert ne manquera pas de souligner, «même si les milices terroristes de l'Etat islamique seront neutralisées, cela pourrait provoquer d'autres attentats terroristes en Europe, avec d'autres groupes dangereux susceptibles de les remplacer». Dans son intervention il a ajouté: «Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la menace terroriste est actuellement sur une courbe ascendante, notamment le fait que les terroristes de Daesh qui rentrent en Europe ont été endurcis par les violences qu'ils ont menées, qu'ils ont bénéficié de formations de haut niveau, et qu'ils sont désormais bien interconnectés, mais aussi que le groupe promeut des attentats en Europe qui sont plus simples, moins coûteux et plus difficiles à empêcher». Cette menace prise au sérieux par les conférenciers reflète la crainte des Européens, notamment avec le retour des terroristes de Daesh vers leur pays d'origine en Europe.

Ils sont originaires de la France, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne surtout et du fait de leur acte imprévisible ils peuvent récidiver avec des attentats. Ils n'ont pas besoins d'armes et de bombes, ils peuvent se servir d'un camion ou d'un véhicule.

Un nouveau mode d'emploi, bien que l'expert allemand ait avancé qu'il est important de déstabiliser le califat, il considère qu' «en Europe, la situation en matière de sécurité ne pourra pas s'améliorer immédiatement. D'autre part, il n'existe pas une façon unique de faire face au problème et les efforts déployés par l'Osce ne constituent que l'une des nombreuses approches susceptibles de résoudre le problème». Rien qu'en 2017 pour confirmer les craintes de l'Europe, le continent avait subi 13 attentats terroristes qui ont emporté la vie de dizaines d'innocents parmi la population. L'on compte pour cette année l'assassinat de 58 personnes, alors que 300 autres ont été blessées. Aussi bien en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Finlande, en France, en Grande-Bretagne qu'en Suède. L'Union européenne avait renforcé le Fonds pour la sécurité intérieure en lui allouant 100 millions d'euros, dont au moins 10 millions pour des projets sur la sécurisation des espaces publics. Cette décision avait été prise à Nice et signée par 61 villes d'Europe et de la Méditerranée dont Alger pour répondre aux défis de la menace terroriste.