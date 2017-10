ABDELWAHID KERRAR, PRÉSIDENT DE L'UNOP "Il nous faut une nouvelle politique des prix!"

Par Madjid BERKANE -

Quelques années seulement après avoir été élu à la tête de l'Unop, Abdelwahid Kerrar a pu réussir à imposer celle-ci en tant que partenaire incontournable dans la politique de l'Etat s'agissant de l'industrie pharmaceutique. Très ambitieux Abdelwahid Kerrar ne cesse de se projeter dans l'avenir. Croyant acharné en l'intelligence et les compétences des Algériens, l'homme est en train de tabler d'atteindre l'objectif du gouvernement en termes d'industrie pharmaceutique(70%) d'ici 2019. Dans ce bref entretien qu'il nous a accordé, il revient sur les ambitions de l'Unop et profite aussi pour faire part des déboires de cette dernière.



L'Expression: Le séminaire que vous venez d'organiser a dévoilé une réalité amère dans laquelle évolue l'industrie pharmaceutique en Algérie. Pouvez-vous nous en parler en bref?

Abdelwahid Kerrar: Oui l'industrie pharmaceutique évolue dans un environnement qui est loin d'être parfait. Comme vous venez d'assister avec nous, les communicants ont fait part de plusieurs embûches et d'imperfections qui entravent sérieusement le développement de cette filière. La rigidité de la réglementation et les entraves d'ordre bureaucratiques ne sont qu'un échantillon..



Vous avez plaidé lors de votre intervention pour l'adoption d'une nouvelle politique par la Banque d'Algérie à l'égard des producteurs de médicament, en arguant que celle-là ne joue pas son rôle comme il se doit. Pouvons-nous savoir ce que vous lui reprochez au juste?

Absolument, la politique actuelle de la Banque d'Algérie n'aide pas les professionnels, notamment dans leur démarche à l'exportation. En effet, cela fait plusieurs années qu'on lui demande de nous aider dans notre démarche à l'exportation, pour trouver un marché de distribution, mais en vain. Cela nous est vraiment pénalisant et rend l'exportation très délicate.Car sans ce réseau, vous ne pouvez pas vous imposer dans un marché étranger. Je tiens à dire que notre demande est tout à fait raisonnable, car de nombreuses banques centrales des autres pays adoptent cette politique et s'affichent en permanence à côté de leurs producteurs.



Vous avez également plaidé pour la revue à la hausse du prix du médicament en Algérie. Pouvez- vous nous expliquer le pourquoi de ce souhait?

Nous plaidons pour la revue à la hausse du prix du médicament, car son prix actuel nous pénalise tant à l'exportation. Je m'explique, le prix bas du médicament nous est défavorable à l'exportation, car quand vous envisagez d'exporter dans un pays africain ou étranger, la première des choses qu'on vous demande est le prix pratiqué dans votre pays. Si ce prix est faible, donc vous étés obligé de vendre en tenant compte de ce prix. Nous sommes actuellement dans cette situation et nous souffrons tant.



Franchement, ne voyez-vous pas qu'en augmentant le prix du médicament, cela va se répercuter négativement sur le pouvoir d'achat du citoyen et donc son accès aux soins?

Non, pas du tout, l'accès aux soins est garanti en Algérie. Le citoyen n'aura rien à perdre. Les Caisses nationales d'assurances seront toujours là pour supporter ce prix.



Vous avez parlé d'un contrat de développement que vous allez remettre au gouvernement au terme de ce séminaire. Pouvons-nous avoir quelques idées que vous allez faire valoir dans ce contrat?

Ce contrat sera en quelque sorte un plaidoyer et un engagement en même temps. Nous allons porter certes nos doléances au gouvernement, mais nous allons aussi rappeler notre engagement d'atteindre l'objectif du gouvernement en termes d'industrie pharmaceutique, à savoir 70% d'ici 2019. Vous aurez compris que nous ne cherchons pas uniquement nos intérêts, mais aussi ceux de l'Algérie.