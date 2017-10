LE CHAOS QU'ON LUI PRÉDISAIT POUR CET AUTOMNE N'AURA PAS LIEU Illusions perdues des détracteurs

Par Mohamed TOUATI -

«Certains espéraient que cet automne allait être celui de la faillite de l'Algérie... Grâce à Dieu, l'illusion de ceux-là s'est évaporée», a souligné le Premier ministre devant les membres du Sénat.

L'été a été caniculaire. Il a été aussi porteur de toutes les rumeurs et de toutes les spéculations après que Abdelmadjid Tebboune eut été débarqué de ses fonctions. Ce qui a fait monter le thermomètre d'un cran sur tous les plans avec de surcroît une flambée des prix des fruits et légumes qui a rajouté son grain de sel. Ce fut le temps des incertitudes.

Le retour d'un stress alimenté par une féroce dégringolade des prix du pétrole qui a mis à mal la trésorerie du pays.

L'arrivée de Ahmed Ouyahia à la tête du gouvernement qui a surpris plus d'un observateur était cependant toute indiquée pour apaiser ce «maelstöm» de prédictions qui prédestinait le pays à un enterrement de première classe dès cet automne. «Certains espéraient que cet automne allait être celui de la faillite de l'Algérie, de la colère de son peuple et de l'arrêt de son avancée. Grâce à Dieu, l'illusion de ceux-là s'est évaporée», a souligné le Premier ministre dans ses réponses aux interrogations soulevées, le 27 septembre, par les membres du Conseil de la nation lors de la présentation du plan d'action du gouvernement. C'est en brisant la langue de bois. En regardant le peuple les yeux dans les yeux pour lui dire toute la vérité sur la situation financière actuelle du pays. Difficile certes, mais la partie reste jouable. Le recours à la planche à billets pour remettre à flot les caisses de l'Etat a certes soulevé un âpre débat et quelques échanges verbaux assez musclés. Ahmed Ouyahia a défendu cette option, celle du président de la République qui reste celle la mieux adaptée pour sortir de la crise.

La situation est certes critique, mais il reste encore des munitions. Les réserves de changes du pays qui s'étaient établies à 103 milliards de dollars à fin août 2017 devraient reculer à 102 milliards de dollars à fin septembre 2017 avait indiqué jeudi dernier le Premier ministre, Ahmed Ouyahia devant les élus du palais Zighoud-Youcef alors que le déficit commercial s'est considérablement réduit. L'Algérie vraisemblablement va perdre plus de 15 milliards de dollars entre 2016 et 2017. C'est cependant largement moins qu'entre 2015 et 2016 où elles avaient baissé de plus de 30 milliards de dollars.

La feuille de route tracée par le chef de l'Etat, appliquée à la lettre par le gouvernement va, incontestablement, contribuer à réduire l'impact de la dégringolade des prix du pétrole sur la trésorerie du pays. L'Algérie fera face avec ses propres moyens. Elle n'en manque pas. Pas question donc de s'alarmer ou d'appeler au secours. La situation est différente de celle, il y a vingt ans.

En 1997, l'Algérie «vivait le drame de l'ajustement structurel contracté avec le FMI, alors qu'en 2017, l'Algérie prend en charge la crise financière par ses propres moyens et par ses décisions souveraines» a rappelé le patron de l'Exécutif. «En 1997, l'Algérie connaissait un taux de chômage de 30%.

A présent le taux de chômage n'est que de 12%, même s'il est remonté ces deux dernières années», a-t-il indiqué tout en précisant que le recul du chômage et les innombrables chantiers d'investissement «sont les fruits de quatre programmes massifs de développement mis en place par le président de la République». «Les exemples sont encore nombreux sur cette Algérie qui avance depuis 1999.

Le peuple en vit les résultats partout à travers le pays et connaît la destination des 1000 milliards de dollars dépensés pour son bien-être en écoles, hôpitaux, logements et autres réalisations» a indiqué Ahmed Ouyahia. «Ce sont là des exemples d'une démarche résolue qui autorise l'optimisme de chaque Algérien et de chaque Algérienne que l'Algérie traversera la crise financière sans dommage, que l'Algérie continuera d'avancer encore davantage...» a assuré le Premier ministre.