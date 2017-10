LE GÉNÉRAL DE CORPS D'ARMÉE, AHMED GAÏD SALAH "Notre puissance navale se renforce"

Par Salim BENALIA -

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a souligné à Alger la volonté du Haut Commandement de l'armée à hisser la Flotte navale nationale aux rangs de la «modernité, du progrès et de l'efficacité opérationnelle», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale MDN rendu public à l'issue de sa visite au commandement des Forces navales. «C'est dans cette optique que ces efforts ont été consentis, et pour cette fin que nos forces navales se renforcent, aujourd'hui, par ce bâtiment chasseur de mines El Kasseh-1, une réalisation qui rejoint parfaitement notre objectif ultime, hisser notre flotte navale aux rangs de la modernité, du progrès et de l'efficacité opérationnelle, sur la base d'une composante humaine qualifiée, scientifiquement, techniquement et technologiquement, en accord avec les missions qui lui sont assignées, capable d'exploiter les équipements modernes mis à sa disposition, déterminée à accompagner notre flotte navale à gagner l'enjeu de la disponibilité permanente et de la puissance dissuasive, afin de s'acquitter de ses missions avec l'efficacité requise, en coordination totale avec les autres forces, consolidant sa présence permanente et efficiente au sein du Bassin méditerranéen, réaffirmant ainsi sa place méritée, dont notre pays jouit dans cette zone stratégique».

Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a tenu une rencontre d'orientation avec l'équipage, les cadres et les éléments des Forces navales, où il a prononcé une allocution, suivie via visioconférence par l'ensemble des unités des Forces navales, les félicitant de cette «importante et moderne» réalisation, en rappelant les efforts consentis pour le développement et la modernisation de nos Forces navales, sous les orientations du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. «Il est désormais évident, dans le conscient de tous, que la vision de l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération nationale ALN, et son approche dans le domaine de développement, dans toutes ses ramifications, est une vision d'une approche complète, où les différentes forces sont complémentaires, en concordance avec l'essence du système unique qui forme le corps de bataille de nos Forces armées dans toutes leurs composantes. Ainsi et à la lumière de cette vision clairvoyante nous veillons, toujours, à consolider ce principe effectif, professionnel, objectif, réel et rationnel», a-t-il dit. «Il nous a été impératif, afin d'assurer l'aboutissement des actions et de garantir tous les facteurs de réussite et de succès dans les missions assignées (...) d'accorder une importance capitale, et de conférer une considération continue quant à l'enracinement du sens du devoir national au sein des personnels militaires, dans toutes leurs catégories, leurs rangs et leurs niveaux de responsabilités, afin d'ancrer dans les esprits et les âmes, voire dans les coeurs, cette conscience immuable et déterminée, que l'Algérie, terre des martyrs est le but ultime de ses fils dévoués et la finalité de leurs pensées et espoirs, et qu'elle nécessite en permanence, plus d'efforts et davantage de travail laborieux et persévérant, car une Algérie forte est une Algérie préservée et omnipotente», a-t-il soutenu.