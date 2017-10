UNE ÉTUDE LE RÉVÈLE Sonatrach a besoin du privé

Par Salim BENALIA -

La baisse de la production est due à la loi relative aux hydrocarbures de 2005. Les investissements privés dans le secteur pétrolier sont ainsi en baisse depuis plus de dix ans.

Les capacités d'exportations du puissant groupe pétrolier Sonatrach sont sous- utilisées, révèle une étude de l'Institut français des relations internationales Ifri. Cette dernière ajoute que la Société nationale d'hydrocarbures doit faire face à des défis importants et qu'elle a besoin du privé pour mettre en valeur son domaine conventionnel, et ce bien qu'elle soit parvenue à créer une véritable oasis de compétence dans l'appareil étatique.

Grâce à ses 154 filiales, Sonatrach est la seule compagnie africaine à développer des activités depuis l'exploration pétrolière jusqu'à la pompe à essence, révèle néanmoins, l'étude qui porte sur les stratégies des compagnies pétrolières nationales africaines, réalisée par Benjamin Augé, professeur d'université et rédacteur en chef de la lettre d'information. L'étude, Africa Energy Intelligence, publiée ce week-end à Paris, et dont l'on détient une copie, porte sur le cas de trois compagnies pétrolières nationales de pays africains, à savoir Sonatrach pour l'Algérie, Nnpc pour le Nigeria et Sonangol pour l'Angola, autant de pays qui ont produit en 2016, selon son auteur, respectivement 1,1 million, 2 millions et 1,8 million de barils par jour en moyenne. Selon la même étude, ces compagnies d'Etat doivent composer avec des défis lourds pour maintenir leur production d'hydrocarbures et attirer les investissements étrangers, relevant qu'elles ont dû trouver de nouveaux marchés pour leurs exportations de brut léger, du fait de l'essor des pétroles de schiste aux Etats-Unis et l'effondrement des importations américaines. Dans le chapitre consacré à Sonatrach, Benjamin Augé, qui focalise ses recherches sur la gouvernance des secteurs pétrolier, gazier et électrique dans les pays africains, a indiqué, selon les derniers chiffres disponibles, que Sonatrach a mis au jour en effort propre de 32 des 33 découvertes de ressources d'hydrocarbures en 2016. Selon les mêmes chiffres, ses filiales ont réalisé 94 forages d'exploration sur les 106 effectués et, en matière d'activités de développement, sur les 144 puits, 111 l'ont été par ses soins. Près de 98 millions de tonnes équivalent de pétrole ont été exportés à l'étranger, équivalent de 33,1 milliards de dollars, contre 67 milliards de dollars en 2014, soit 41% du budget du pays, a précisé l'étude qui souligne que Sonatrach doit composer avec de nombreux défis.

Le document indique que Sonatrach s'épuise financièrement, afin de tenter de stabiliser sa production, notant que le volume total d'hydrocarbures produit a stagné depuis plus d'une décennie, avant de remonter sensiblement en 2016, mais seulement pour la partie gaz dont ses exportations, a-t-il fait remarquer, sont limitées et les capacités d'exportation sont sous-utilisées. Parmi les défis, le document évoque la consommation qui a considérablement augmenté entre 2005 et 2016 passant de 249 000 barils par jour à 412 000 barils par jour. Analysant la part de la production exportée qui s'est sensiblement réduite dans la dernière décennie, le document estime que la baisse de la production est due à la loi relative aux hydrocarbures de 2005, soulignant que les investissements privés dans le secteur pétrolier sont ainsi en baisse depuis plus de 10 ans. Quant aux énergies renouvelables, l'étude estime que l'Algérie reste aujourd'hui en retard malgré son fort potentiel solaire, relevant que les investissements par Sonatrach, dans ce domaine, sont limités à ce jour.