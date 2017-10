ENCORE UN ARSENAL SAISI À LA FRONTIÈRE ALGÉRO-MALIENNE Les mystérieuses armes du désert

Par Massiva ZEHRAOUI -

Des centaines d'armes de guerre saisies chaque semaine par l'armée

La cache d'armes contenait 16 pièces et des munitions, indique un communiqué du ministère algérien de la Défense.

Un important approvisionnement d'armes a de nouveau été découvert à la frontière algéro-malienne. C'est ainsi qu'un détachement de l'Armée algérienne a réussi à intercepter, vendredi dernier, un véritable arsenal de guerre.

La cache d'armes contenait 16 pièces et des munitions, indique un communiqué du ministère algérien de la Défense. Il est également souligné qu'il s'agit d'un fusil lance-grenades, d'un fusil à lunettes, de cinq pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, de six fusils semi-automatiques de type Simonov, de trois fusils à répétition et de quatre grenades offensives.

Les autorités algériennes précisent par ailleurs que dans cette même cache, une importante quantité de munitions de différents calibres a été également trouvée. Cet arsenal a été découvert dans la wilaya d'Adrar et plus exactement à Bordj Badji Mokhtar, par une patrouille de reconnaissance, menée au niveau de la zone frontalière de Bordj Badji Mokhtar et ce, dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières. Rappelons que ce n'est pas la première fois que l'armée algérienne réussit à saisir une grande quantité d'armes de toutes sortes durant cette année.

Pas plus tard que le 13 août dernier, un arsenal de guerre a été trouvé par deux détachements de l'Armée nationale à Bordj Badji Mokhtar, en 6e Région militaire, au niveau des frontières entre l'Algérie et le Mali. Parmi les armes récupérées, figuraient deux lance-roquettes, quatre mitrailleuses, deux fusils-mitrailleurs, 14 pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, sept fusils semi-automatiques et sept fusils à répétition. A côté de ça, une importante quantité de munitions de différents calibres a été également saisie. Saisie qui était toujours inscrite dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le ministère de la Défense nationale avait indiqué que cette opération de qualité qui vient s'ajouter à une série de résultats concrétisés sur le terrain, confirme de nouveau la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'APN mobilisées au niveau des frontières à déjouer toute tentative d'intrusion, d'introduction d'armes ou d'atteinte à la sécurité, la stabilité et l'unité du pays.

En février 2017, deux autres lots d'armes ont été saisis à Adrar et In Guezzam proche des frontières avec le Niger. La prise d'un impressionnant arsenal de guerre a été effectuée en seulement 24 heures. Celui-ci comprenait un canon lourd, une trentaine de fusils mitrailleurs et autres fusils d'assaut. Mais aussi une centaine de roquettes et d'obus de mortier ainsi que près de 10.000 balles de différents calibres.