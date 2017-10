POUR SES BESOINS DE FINANCEMENT DE LA 2E PHASE DU PROGRAMME DE MODERNISATION La BNA accorde un prêt de 58 milliards DA à la Sntf

Par Bouzid CHALABI -

Cmme décidé dans le plan d'action du gouvernement de relancer les projets d'investissement structurants, la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) va pouvoir se développer et se moderniser à la faveur d'une convention de financement de 58,52 milliards de dinars qu'elle a signée avec la Banque nationale d'Algérie (BNA). Cette convention, mise en place sous forme de consortium avec l'ensemble des banques publiques dont la BNA en qualité de chef de file, a été paraphée par le directeur général de la Sntf, Yacine Bendjaballah, et le P-DG de la BNA, Achour Aboud, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, et celui des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. Selon la Sntf ce prêt est assorti d'un taux d'intérêt bonifié de 1,5% et d'une durée de remboursement de 30 ans dont 10 ans de différé. Cet accompagnement financier permettra de financer la deuxième phase du programme de modernisation 2020-2025 de la Sntf, a précisé Yacine Bendjaballah à la presse. Ce dernier a par ailleurs expliqué que cette 2ème phase va consister en l'acquisition de nouveaux trains, des pièces de rechange, la réparation et la remise en service des trains accidentés, la réhabilitation et la modernisation de 30 locomotives diesel électriques, l'entretien des nouvelles lignes réceptionnées et l'acquisition des équipements de signalisation (Ertms). Pour sa part, le P-DG de la BNA a indiqué que le montant de 58,52 milliards DA représentait le reliquat de l'enveloppe de financement accordée en 2011 par un Conseil interministériel d'un montant global de 120 milliards de DA, dont une première tranche de 61,48 milliards de dinars a été affectée pour la première phase 2015-2020 de ce programme. Sur ce point, le ministre des Travaux publics et des Transports a fait savoir que la première tranche du crédit octroyé à la Sntf a été consacrée à l'achat de 30 locomotives et de 380 wagons pour le transport du phosphate et à la réhabilitation de 202 wagons pour le transport des voyageurs et à l'acquisition de 17 trains. Pour rappel, la Sntf prévoit d'acquérir 17 trains de voyageurs bi-modes (diesel et électrique) du type Coradia en 2018 dont le contrat a été signé avec le constructeur français Alstom pour un montant global d'environ 200 millions d'euros. Concernant la réhabilitation, elle se fait avec l'assistance technique du groupe américain General Electric International (GEI) pour un délai de réalisation de 28 mois (à partir de 2015) pour un coût de 20,2 millions de dollars. Il est utile de savoir qu'en 2016, la Sntf a réalisé un chiffre d`affaires de 1,8 milliard DA pour le transport de 3,5 millions de tonnes de marchandises, tandis que dans le transport de voyageurs, son chiffre d`affaires a été de 2 milliards de DA en ayant transporté 38 millions de voyageurs. L'entreprise prévoit, pour 2017, le transport de 9,5 millions tonnes de marchandises (chiffre d'affaires de 4 milliards de DA) et de 46 millions de voyageurs (2,4 milliards DA), et vise un objectif de transporter entre 17 et 18 millions de tonnes de marchandises entre 2019 et 2020. On peut croire enfin qu' à travers cette convention le secteur des chemins de fer va reprendre sa place dans l'économie nationale et s'ouvrir de nouveaux horizons en matière de performances techniques, de prestations au public et d'extension de son aire géographique pour un dense maillage du territoire.