L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN ALGÉRIE La déception des professionnels

Par Madjid BERKANE -

De nombreuses anomalies relevées

Le ministère de la Santé n'est qu'un maillon d'une longue chaîne qui doit dans son ensemble s'adapter aux nouvelles donnes économiques que connaît l'Algérie.

L'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (Unop) a organisé durant deux jours (vendredi et samedi) à l'Ecole supérieure du tourisme et d'hôtellerie de Aïn Benian un séminaire d'une extrême importance autour de l'industrie pharmaceutique en Algérie. Hier, deux communications fort intéressantes ont attiré l'attention de l'assistance. La première est celle que Nabil Mellah, directeur général des laboratoires Merinal, a présentée autour du thème «Environnement logistique et financier de l'industrie pharmaceutique locale». Nabil Mellah qui est lui- même un producteur a fait un long plaidoyer dans lequel il dénonce la non- prise en charge par l'Etat de cet aspect. Les défaillances vont, selon lui, de l'état déplorable des zones industrielles, en passant par l'accueil au niveau des ministères, à l'exportation. Illustrant sa communication avec des photos et des exemples concrets, le DG des laboratoires Mérinal, a montré des images des zones industrielles inondées et inaccessibles par temps de pluie. Pour ce qui est de l'accueil des pharmaciens producteurs au niveau des ministères- que ce soit au niveau de celui de la Santé ou autre-, Mellah a dit qu'il est des plus humiliants. En plus de la froideur de l'accueil, le pharmacien producteur arrive rarement à avoir un rendez-vous avec les responsables, à la date prévue. «Le non-respect de l'administration de la notion de temps est le principal facteur qui entrave le développement de l'industrie pharmaceutique en Algérie. Un retard dans la réception d'un document ou d'une décision coûte cher aux producteurs et ce, à tous les niveaux», a-t-il déploré.

Le même traitement est également réservé par ces agents à l'exportation. «Au lieu de nous dérouler le tapis rouge, ils nous mettent les bâtons dans les roues pour qu'ils nous malmènent.» Dans le même ordre d'idées, Nabil Mellah a dit que la Banque d'Algérie n'est pas du tout coopératrice. «En dépit de toutes nos sollicitations pour qu'elle nous aide à l'exportation, en nous assurant un marché de distribution comme les autres banques centrales des autres pays le font, celle-là fait toujours la sourde oreille et ignore royalement nos doléances», a-t-il signifié. Par ailleurs, l'orateur a souligné que l'obligation de vendre le médicament en Algérie à prix bas, est aussi une entrave. En effet, ce prix se répercute sur son prix de vente dans les pays où les producteurs veulent exporter. «Le prix de vente du médicament à l'échelle locale est la première des choses que le pays où vous envisagez exporter vous demande. Si celui-là est faible, il vous interdira de le vendre plus cher dans son pays», regrette-t-il, appelant le gouvernement à revoir le plus tôt possible cette politique. L'autre communication qui a suscité un débat des plus intéressants, est celle présentée par Lamia Hadj Messaoud, membre du comité des affaires réglementaires de l'Unop, sur le thème de «l'environnement réglementaire en Algérie». Sans langue de bois, la conférencière a indiqué d'emblée que la réglementation en Algérie manque de précision et d'explicitation. «Cette défaillance est à l'origine de tout le mal que rencontrent les producteurs du médicament en Algérie», a-t-elle souligné. «En effet, une loi mal explicitée est une loi mal- comprise donc malappliquée», a-t-elle coupé court, en précisant que cette opacité a laissé les autorisées concernés interpréter à leur guise ces lois. «Les opérateurs économiques dont font partie les producteurs du médicament ont le droit de connaître leurs droits et les devoirs», a-t-elle souligné. Outre cette imperfection, Mme Hadj Messaoud a dénoncé le fait que la réglementation en Algérie souffre de rigidité. «Contrairement aux réglementations des autres pays, qui changent en fonction des mutations que connaît l'environnement économique, en Algérie la réglementation est figée», a-t-elle regretté.

A ce titre, les autorités concernées «doivent effectuer en urgence la mise à niveau de notre réglementation et d'en identifier les lacunes, tout en apportant des propositions susceptibles d'offrir à notre industrie le cadre réglementaire qui lui permettra d'aller encore plus de l'avant après les importantes réalisations des dernières années», a-t-elle conclu. Ouvrant le débat, plusieurs intervenants dont des pharmaciens et des producteurs de médicaments ont relevé qu'il ne faut pas attribuer toutes ces défaillances au ministère de la Santé. «Celui-ci n'est qu'un maillon d'une longue chaîne qui doit dans son ensemble s'adapter à la nouvelle donne économiques que connaît l'Algérie», se sont-ils accordés à dire, en ajoutant que l'Algérie a toutes les chances de devenir un géant en termes de production pharmaceutique dans le monde.