Deux partis accusent

Il s'agit des partis proches du pouvoir, le FLN, RND, TAJ, MPA et des listes indépendantes.

Deux responsables de partis dénoncent d'ores et déjà des dépassements contre la loi électorale. L'ex- président du MSP, Abderezzak Makri, accuse, à travers son message posté sur sa page facebook, les partis de la majorité présidentielle, en l'occurrence le FLN, RND, TAJ et MPA ainsi que d'autres listes indépendantes et quelques listes de certains partis qui ne peuvent exister que grâce à l'appui du pouvoir, «de ne pas respecter le délai réglementaire relatif au dépôt des listes de candidature aux élections locales fixé pour le 24 septembre dernier». Ces formations politiques en lice au double scrutin pour le renouvellement des membres des APW et des APC, d'après Makri, «ont continué à déposer des dossiers de candidature au niveau des Drag même après la clôture de l'opération de dépôt des listes de candidature». Le chef du MSP assure que ces formations politiques proches du pouvoir ont déposé leurs dossiers de candidatures après les délais réglementaires avec la connivence des walis. Les services des directions de la réglementation et des affaires de certaines wilayas ont continué à recevoir des listes des candidats de partis proches du pouvoir et autres listes indépendantes en lice pour les prochaines élections locales. En revanche, beaucoup de listes des candidats qui ont dû passer par la corvée de la collecte des signatures(50 signatures individuelles des électeurs pour chaque candidat) ont été rejetées par l'administration. A titre d'exemple, le président de la commission administrative électorale de la commune de Constantine a accepté la liste du FLN pour l' APW hors délai, alors que le délai de dépôt des listes est fixé par la loi électorale à un mois après la convocation du corps électoral, soit au plus tard le 24 septembre 2017 à minuit. L'accusation portée contre l'administration n'a pas été portée par le président du MSP uniquement. Le président du Front El-Mostakbel, Belaïd Abdelaziz, a aussi dénoncé la politique du deux poids, deux mesures de l'administration concernant l'opération de dépôt des listes de candidature aux élections locales du 23 novembre prochain. «Bien que le délai de dépôt ait expiré le 24 septembre à minuit, le FLN, sous la pression de la montée de la contestation de la base, a pu revoir le classement de ses listes déjà déposées pour contenir la colère de ses militants», est-il relevé. Si le patron du front El-Mostakbel, n'a pas cité les partis concernés, le président du parti islamiste, le MSP, a clairement accusé le FLN, RND, TAJ, le MPA et les listes indépendantes d'avoir déposé des dossiers de candidatures après le délai. Les walis sont également accusés par Makri «d'avoir participé à l'arrangement et la recomposition des listes de candidatures». Abdelaziz Belaïd a pointé du doigt la Haute Instance indépendante de surveillance des élections de Abdelwahab Derbal, qui n'a pas constaté ces dépassements graves. Cet état des lieux risque d'éclabousser le département de l'intérieur, décrédibiliser les élections prochaines et de pousser les électeurs à l'abstention. Par ailleurs, le parti de Talaie El Houriyet de Ali Benflis ne serait présent qu'à travers 49 communes sur 1451 existantes, tandis que seul le FLN et le RND dans la moindre mesure présenteront des listes à travers l'ensembles des wilayas et municipalités du pays.