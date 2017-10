Deux nouveaux méthaniers pour Sonatrach

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en visite hier au pôle pétrochimique d'Arzew (Est d'Oran), a inauguré deux nouveaux méthaniers, acquis par la filiale «Hyproc Shipping Compagny» relevant du Groupe pétrolier Sonatrach.

Ces deux nouveaux méthaniers, Tessala et Ougarta, permettront à la flotte nationale chargée du transport à l'international des hydrocarbures d'être au diapason des perspectives du développement de l'industrie nationale de la pétrochimie. Les deux navires ont été mis déjà en navigation expérimentale le long du littoral du pays. Le navire Tessala a été construit en 2016 et dispose d'une capacité de transport de 169 000 m3 de GNL. Il est d'une longueur de 291 mètres et d'un maître-bau (sa plus grande largeur) de 46 mètres. Son tonnage est de 112 867 tonnes. Le Ougarta, construit en 2017, dispose d'une capacité de transport de 169 000 m3 de GNL. Sa longueur est de 291 mètres et son maître-bau est de 46 mètres. Son tonnage est de 84 000 tonnes, a-t-on précisé.

Les deux méthaniers ont été fabriqués en Corée du Sud par le constructeur Hyundai.