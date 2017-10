La raffinerie d'Alger opérationnelle en 2018

Le P-DG de Sonatrach (SH), Abdelmoumen Ould Kaddour, a souligné la nécessité de diversifier les marchés du GNL pour éviter les règles imposées par l'Union européenne. En ce sens, a-t-il insisté, il est nécessaire de prospecter d'autres marchés comme celui de Turquie. Le P-DG de SH a annoncé que la raffinerie d'Alger sera opérationnelle début 2018 et que deux appels d'offres seront lancés pour la réalisation des raffineries de Hassi Messaoud et Tiaret.

Ould Kaddour s'exprimait ainsi lors de la visite hier du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, au complexe de liquéfaction du gaz naturel (GL3Z) d'Arzew. Cette infrastructure est considérée comme le mégatrain d'Arzew dans le transport et la liquéfaction du gaz naturel (GNL). Il dispose de plusieurs unités de traitement et de liquéfaction du GNL ainsi que d'unités de stockage et de chargement.

Opérationnel depuis juin 2014, ce complexe dispose d'une capacité de 4 700 000 tonnes t/an de GNL, de 275 000 t/an de propane, de 58 000 t/an de butane, de 47 000 t/an de gazoline et 300 000 t d'éthane.

Le GL3Z a assuré depuis juin 2014, une production de plus de 21,7 millions de m3 de GNL et près de 400 000 t de sous-produits, tels que le propane, le butane et la gazoline.

Auparavant, Ouyahia avait visité la raffinerie RA1Z d'Arzew où il a insisté sur la nécessité d'augmenter la production des carburants dont les importations constituent une charge pour le Trésor public.