PLUS DE 1500 ENTREPRISES PARTICIPENT À L'ÉVÉNEMENT CONTINENTAL Condor, grand partenaire des Rencontres Africa 2017

Par Salim BENALIA -

Le leader algérien de l'électronique, Condor, est grand partenaire des Rencontres Africa 2017 qui se déroulent du 2 au 7 octobre 2017 en Côte d'Ivoire, Kenya et Tunisie, annonce-t-on. Ces Rencontres constitueront une des plus importantes conventions d'affaires jamais organisées en Afrique, et sans doute la plus ambitieuse, avec trois destinations d'envergure régionale à travers le continent. Près de 1 500 entreprises y sont attendues. Signe de cet enthousiasme, plus de 70% des participants aux Rencontres Africa 2016 se sont d'ores et déjà déclarés prêts à participer à celles de 2017 et à recommander cet événement.

Acteur majeur dans le développement de l'économie en Afrique, Condor Electronics participera aux Rencontres Africa 2017 via un espace promotionnel ainsi que plusieurs autres activités.

L'on rappelle que le producteur national,Condor, est présent dans plusieurs pays africains à l'instar du Sénégal, la Tunisie, la Mauritanie ainsi que la Libye, mais également dans d'autres pays de la région Mena tels que la Jordanie et les Émirats arabes unis. Condor Electronics s'impose, désormais, comme un acteur incontournable dans l'économie algérienne.

Il n'est pas seulement un exemple de réussite et de succès, a travers ses réalisations et ses performances, mais il se présente également comme le modèle par excellence de la compagnie qui marque son époque par son innovation et son avant-gardisme, avec des articles Made in Algeria a la pointe de la technologie, certifiés aux normes de qualité´ et de sécurité´ les plus strictes.