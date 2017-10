LE GÉNÉRAL-MAJOR MENAD NOUBA À TAMANRASSET "Activez le renseignement sécuritaire!"

Par Brahim TAKHEROUBT -

Il a souligné également la nécessité d'intensifier les activités de la police judiciaire dans la lutte contre le crime organisé transfrontalier.

Rien ne vaut le renseignement sécuritaire pour lutter de manière efficace contre le crime transfrontalier. C'est d'ailleurs la recommandation qu'a faite le commandant de la Gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba, hier, lors d'une rencontre avec les cadres de ce corps exerçant à Tamanrasset dans le cadre d'une visite dans la région. Le général-major Nouba a en effet mis l'accent sur l'activation du renseignement sécuritaire, en vue de mettre un terme aux agissements des groupes criminels, notamment ceux qui portent atteinte à la sécurité et la paix des citoyens. Le général-major Menad Nouba a souligné également la nécessité d'intensifier les activités de la police judiciaire dans la lutte contre le crime organisé transfrontalier. «Il appartient d'intensifier, eu égard aux spécificités du territoire, les activités de la police judiciaire en matière de lutte contre le crime transfrontalier, notamment l'immigration clandestine et la contrebande», a affirmé le général-major Nouba. A ce titre, l'importance de la coordination opérationnelle avec les unités de l'ANP et des autres services de sécurité en matière d'échange d'informations lors de l'accomplissement des missions sur le terrain. Menad Nouba a relevé, en outre, l'importance de l'action de proximité qui, a-t-il dit, constitue un élément essentiel dans l'association du citoyen dans la préservation de sa sécurité. Le général-major a, lors de la rencontre tenue au siège du 6ème Commandement régional de la GN, reçu d'amples informations sur le bilan d'activités des unités de la gendarmerie dans le domaine de la police judiciaire, de la sécurité routière et de l'ordre public. Il a donné de fermes instructions à l'ensemble des commandants des unités opérant dans la région pour la préservation de l'aptitude totale des éléments et des matériels en vue de sécuriser les frontières contre toute tentative de nuire à la sécurité et l'intégrité du territoire national, des entreprises établies dans le Sud et des citoyens et leurs biens. Lors de cette visite, le commandant de la GN a inspecté l'établissement régional de soutien et de matériel, où il a reçu des explications sur la chaîne d'entretien et de maintenance des différents matériels, les voies d'approvisionnement des diverses unités de la GN et la préservation de la prédisposition opérationnelle de ces unités. Cette tournée dans la région, qui se poursuivra durant trois jours, devra permettre au commandant de la GN de s'enquérir de près des dispositions sécuritaires prises sur terrain pour la protection de la bande frontalière, la lutte contre le crime transfrontalier et la protection des citoyens et de leurs biens, selon le communiqué de la GN.