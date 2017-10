DÉCÈS D'UN NOUVEAU-NÉ DANS UNE CLINIQUE DE MOSTAGANEM Sept personnes inculpées pour négligence

Le service de wilaya de la police judiciaire de la sûreté de Mostaganem a annoncé hier l'inculpation de sept employés de la clinique de gynécologie-obstétrique «Lalla Kheira» du chef-lieu de wilaya pour négligence ayant entraîné le décès d'un nouveau-né. L'affaire a éclaté suite à une plainte déposée par un citoyen soupçonnant un laisser-aller à l'origine du décès de son nouveau-né survenu récemment au service obstétrique de la clinique précitée, selon un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Le plaignant, se basant sur les déclarations de son épouse, affirme que le bébé était vivant au moment de l'accouchement avant de le faire tomber sur une couveuse en verre, a-t-on indiqué. Il a ajouté que la sage-femme ayant dirigé seule l'accouchement avait demandé à la mère d'étouffer l'affaire et de déclarer le bébé mort-né comme mentionné dans le rapport médical. Les investigations au niveau de la clinique «Lalla Kheira» et les résultats de l'autopsie ont révélé que le nouveau-né était en vie et que sa mort serait due à une chute, ce qui implique une négligence ayant entraîné une mort involontaire et l'étouffement de l'affaire avec la complicité de tout le staff médical composé d'un spécialiste, d'un permanencier et de sages-femmes. Présentés devant le tribunal de Mostaganem pour les chefs d'inculpation de négligence entraînant une mort involontaire et établissement d'un faux rapport médical, les sept mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire.