GUELMA Saisie de 11,5 kg de kif traité et arrestation de 3 individus

Une quantité de 11,5 kg de kif traité a été saisie à Tamlouka (wilaya de Guelma) et trois individus ont été arrêtés à la faveur du démantèlement d'un réseau de trafiquants de stupéfiants, a-t-on appris hier des services de la Gendarmerie nationale de la wilaya. Agissant sur la base d'informations, les éléments de la Gendarmerie nationale ont procédé à la saisie de cette quantité de drogue suite à des perquisitions menées à Tamlouka, Oum El Bouaghi et Ain M'lila (wilaya d'Oum El Bouaghi), selon la même source. Deux perquisitions opérées à deux domiciles à Tamlouka (à 60 km au sud de Guelma), avec le concours des sections de sécurité et d'intervention (SSI) et des équipes cynotechniques, ont permis de mettre la main sur une quantité de 11,5kg de drogue et une somme de 190 000 DA, a-t-on ajouté.La filature des membres de ce réseau, activant entre les wilayas de Guelma et d'Oum El Bouaghi, a abouti à l'arrestation de trois personnes âgées entre 29 et 32 ans, tandis que deux autres individus, impliqués dans cette même affaire, sont activement recherchés. Les trois personnes arrêtées seront prochainement déférées devant la justice, a indiqué la même source.