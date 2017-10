FÉLICITANT LA CHANCELIÈRE ALLEMANDE POUR LA FÊTE NATIONALE DE SON PAYS Bouteflika réitère son invitation à Merkel

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le président de la République a réitéré hier, son invitation à la chancelière allemande, Angela Merkel, à se rendre en Algérie. Le chef de l'Etat a saisi cette opportunité lors du message de félicitations adressé à Angela Merkel, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé qu'il attendait «avec plaisir et fort intérêt» la concrétisation de sa visite en Algérie «pour impulser davantage la coopération bilatérale».

«La célébration de la fête nationale de la République fédérale d'Allemagne m'offre l'agréable opportunité de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations ainsi que mes voeux de bonheur et de succès pour vous-même et de prospérité pour votre pays ami», a écrit le chef de l'Etat dans son message. «Je saisis l'heureuse opportunité qui m'est ainsi offerte pour vous dire tout mon attachement à oeuvrer, avec vous, à la promotion et au développement des liens d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays», a ajouté le président Bouteflika. «J'attends pour cela, avec plaisir et fort intérêt, la concrétisation de votre visite en Algérie pour échanger avec vous sur les centres d'intérêt qui lient nos deux pays et impulser davantage notre coopération bilatérale, conformément à nos attentes prioritaires», a souligné le président de la République. Il y a exactement une semaine, le président Bouteflika a lancé la même invitation à la chancelière allemande. Adressant un message de félicitations à la chancelière allemande, à l'occasion de la victoire de son parti politique aux dernières législatives, il l'a invitée à effectuer une visite officielle en Algérie. «C'est avec un plaisir réel que j'ai appris la victoire de votre parti politique aux dernières législatives allemandes, ce qui ouvre, si heureusement, la voie à votre reconduction à la Chancellerie de votre pays ami», écrit le Président Bouteflika dans son message. «Au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, je vous exprime nos chaleureuses félicitations pour ce brillant succès. Cette consécration qui est la vôtre est une juste reconnaissance par le peuple allemand des efforts louables que vous avez investis et des résultats dignes d'éloges que vous avez réalisés pour le développement de votre pays et pour son rayonnement dans le monde», ajoute le chef de l'Etat.