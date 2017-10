AADL À TIZI OUZOU Des logements pour 548 fonctionnaires de la police

Par Kamel BOUDJADI -

Une bonne nouvelle pour les fonctionnaires de la police bénéficiaires du programme de logements location-vente Aadl

La cérémonie a été organisée à la Maison de la culture Mouloud Mammeri au profit de fonctionnaires de police, de retraités et d'ayants droit.

Le directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn), le général-major Abdelghani Hamel a présidé, hier, à Tizi Ouzou, une cérémonie de remise d'ordres de versement à 548 fonctionnaires de la police bénéficiaires du programme de logements location-vente Aadl. Cette cérémonie a été organisée à la Maison de la culture Mouloud Mammeri au chef-lieu de wilaya en présence des autorités locales, au profit de fonctionnaires de police, de retraités et d'ayants droit des wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger et de Tipasa, a indiqué le directeur des oeuvres sociales à la Dgsn, le contrôleur de police Bouhmed Boubekeur. Ces ordres de versement ont concerné 200 bénéficiaires issus de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, 160 de Boumerdès, 100 de Tipasa et 88 d'Alger, a précisé ce même responsable qui a ajouté que ces bénéficiaires font partie d'un nombre global de 1 278 concernés par ces ordres de versement au niveau de ces quatre wilayas inscrits sur le programme de 25 534 logements Aadl de la Dgsn. Ces fonctionnaires de police ont reçu, chacun, un crédit de 250 000 DA accordé par les oeuvres sociales de la Dgsn qui sera versé comme première tranche pour l'acquisition du logement Aadl, a précisé le contrôleur de police Bouhmed Boubekeur qui a signalé qu'à ce jour plus de 18 500 fonctionnaires et ayants droit ont bénéficié d'ordres de versement sur la totalité des inscrits au programme des 25 534 logements. Selon des statistiques présentées lors de cette cérémonie, un montant de pas moins de 5, 412 milliards de DA a été mobilisé par les oeuvres sociales de la Dgsn, depuis 2015, au profit de 28 797 fonctionnaires de police pour l'acquisition d'un logement, dont 13 907 hors programme Aadl. Le chef de sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, Rachid Derouazi, a salué, dans une intervention, l'intérêt accordé par la Dgsn à la prise en charge des préoccupations sociales des fonctionnaires de police, de retraités de ce secteur et des ayants droit, ce qui permet, a-t-il dit, aux policiers de mener à bien leur mission de sécurisation des personnes et des biens.

Le général-major Abdelghani Hamel avait entamé sa visite dans la capitale du Djurdjura par l'inauguration d'une salle de sport et d'un stand de tir à proximité du siège de la sûreté de wilaya, baptisés du nom du martyr du devoir national, l'agent de police Chelli Mohamed, avant de se déplacer à la Nouvelle-Ville où il a inauguré un célibatorium à la sixième sûreté urbaine, baptisé du nom du martyr du devoir national Belarbi Hakim.